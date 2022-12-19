عاجل- السيسى يوجه بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، وحسن إدارة الأصول التابعة لها.

ووجه الرئيس، فى هذا الإطار بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام بجميع مكوناته، بما فى ذلك تأهيل وتدريب القدرات المهنية والفنية، وذلك فى ضوء أهمية وقيمة قطاع الأعمال العام فى المساهمة فى عملية التنمية الشاملة، وبما يمتلكه من أصول عديدة ومتنوعة على مستوى الجمهورية تستوجب حسن إدارتها واستثمارها كموارد مملوكة للدولة، بما يعظم المردود الناتج عنها لصالح الاقتصاد الوطنى، وكثوابت أساسية لصون المال العام.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير قطاع الأعمال العام، عرض فى هذا الصدد المخطط الشامل لإصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام، والتى تستهدف التحديث والتنمية المستدامة للقطاع، على نحو يؤدى إلى تخطى ما به من معوقات، ويطور منظومة إدارته بشكل محوكم، موضحا أن عملية إعادة هيكلة الشركات تتضمن تأهيل وتدريب الموارد البشرية بما يمكن تلك الشركات من مواكبة التطور الصناعى.

كما اطلع الرئيس، فى هذا الصدد على جهود تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، لا سيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، فضلاً عن تحديث الآلات والمعدات بالمصانع، وكذلك تطوير عملية زراعة القطن بالتنسيق مع وزارة الزراعة فى هذا الإطار.

كما تابع الرئيس السيسى، مستجدات تطوير شركة "النصر" للسيارات، فى إطار جهود استغلال أصول الشركة والخبرات الفنية المتنوعة التى تملكها.