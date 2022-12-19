محافظ القاهرة: إزالة مخلفات البناء بالطريق الدائرى فى المعادى

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وأضاف محافظ القاهرة أن ذلك يأتى لرفع مستوى جودة الحياة المقدمة للمواطنين، بمختلف أحياء العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى والجمالى لها، تماشيًا مع الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير المحاور وفتح طرق جديدة لتيسير حركة المرور والتنقل.
من جانبه، قال اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، إن حملة إزالة مخلفات البناء يشارك فيها 15 عاملا وعدد 2 لودر، وحفار وبلدوزر، وذلك لإزالة المخلفات وتجريد الأتربة لجميع مداخل ومخارج المنطقة.
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