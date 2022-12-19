نائب محافظ قنا يتابع تفعيل دور منظومة المراكز التكنولوجية

جدة - نرمين السيد - تابع نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر، تطبيق كل معايير التقييم الموضوعة لانتظام سير العمل بمنظومة المراكز التكنولوجية، وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة وأقل وقت، ومن ثم عدم تأخير أى طلبات، مع عمل حصر دورى للمترددين على المراكز التكنولوجية وتحرير تقرير يومى لهم.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده، اليوم الإثنين، مع مديرى المراكز التكنولوجية، وبحضور أحمد يوسف مدير وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمى، تنفيذا للتكليف الرئاسى نحو تفعيل دور منظومة المراكز التكنولوجية ومتابعة أدائها ضمان نجاحها بأعلى جودة وتحقيق رضاء المواطنين على الخدمات المقدمة من خلالها

وقال نائب محافظ قنا إنه سيتم عمل اجتماع دورى كل 15 يوما لمتابعة وتقييم العاملين بالمراكز التكنولوجية وبناء عليه يتم إثابة العاملين المجتهدين بمكأفاة مالية تقديرا لجهودهم، مشددًا على ضرورة التزام العاملين بالزى الرسمى.

ووجه بسرعة تطبيق البنود التى وردت فى الكتاب الدورى، وتكليف جميع المراكز التكنولوجية بإدخال جميع ملفات الكم المتراكم المتعلقة بتراخيص المبانى والمحلات والقضايا المخالفة والحجوزات والمستحقات والمتأخرات المالية.

وفى سياق آخر، قال رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى، إنه تم البدء فى أعمال التشجير لزراعة 1500 شجرة بالجامعة، وذلك ضمن فعاليات معسكر العمل الدولى الثالث عشر للجوالة الذى تنظمه الجامعة فى الفترة من 17 – 22 ديسمبر الجارى.

وأضاف فى بيان اليوم، أن فعاليات المعسكر تتضمن محاضرات كشفية وأعمال تشجير ودورات تدريبية وزيارات لأهم المعالم السياحية بمشاركة 14 جامعة مصرية.