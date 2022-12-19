محافظ الإسكندرية يوجه بمواصلة التصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف

وذكر بيان محافظة الإسكندرية، أن وحدة التدخل السريع بالمحافظة وبالتنسيق مع حى شرق، برئاسة الدكتورة رباب مدنى شنت حملة مكبرة لإيقاف أعمال البناء المخالف، حيث تمكنت الحملة من إيقاف أعمال هدم بدون ترخيص، داخل إحدى الشركات الكائنة منطقة عزبة سعد، وتم التحفظ على سيارتين جامبو و15 أنبوبة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف.
وأضاف البيان أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة، لمنع أى أعمال بناء مخالف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أى مخالف.
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