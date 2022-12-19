صندوق علاج الإدمان يكشف عن المؤسسات الشريكة فى برامج التوعية

جدة - نرمين السيد - أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، فى بيان له اليوم الإثنين، أنه يتم تنفيذ عدد من البرامج الوقائية لمواجهة التعاطى بالشراكة مع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.





وأضاف "الصندوق" فى بيانه، عبر موقعه الإلكترونى، أن تلك البرامج تهدف إلى الوصول لفئات المجتمع مباشرة، وأنه جار التعاون مع عدد من الشركاء لتنفيذ برامج التوعية، وهم:

-وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى، بهدف تعزيز بيئة تعليمية رافضة لثقافة تعاطى وإدمان المواد المخدرة حيث نستهدف سنويا أكثر من "5000" مدرسة وأكثر من "25" جامعة حكومية و"100" جامعة أهلية وخاصة ومعاهد عليا.

-وزارة الشباب والرياضة للعمل على تعزيز بيئة رياضية قادرة على تنمية مهارات الشباب الحياتية باستخدام الرياضة فى وقاية الشباب من الوقوع بالمخدرات، حيث نستهدف سنويا أكثر من "500" مركز شباب ونادى اجتماعى ورياضى.

-وزارة القوى العاملة والمؤسسات الحكومية لتعزيز بيئة عمالية قادرة ورافضة لثقافة تعاطى المواد المخدرة وقادرة على فهم آليات قانون الكشف المبكرعن المخدرات، حيث تم استهداف العديد من المؤسسات الحكومية والعمالية سنويا.

-وزارة الأوقاف والكنائس للمشاركة فى إعداد وتأهيل رجال الدين ليصبحوا قادرين على نقل وتوصيل كافة المعلومات الصحيحة والمستجدة عن مشكلة المخدرات حيث تم تدريبهم وفقا لأدلة علمية معتمدة ووفقا للمناهج العلمية والدينية ومستجدات الدين الصحيح.

-مؤسسات المجتمع المدنى، حيث يسعى الصندوق للشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع المدنى ويعمل على الإستثمار فى قدراتهم فى الوصول إلى العديد من الأسر مع القدرة على تنمية قدراتهم المؤسسية ودعمهم ماديا وفنيا لحماية المجتمع من مخاطر التعاطى والإدمان.

ولفت البيان إلى أن عدد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تصل إلى 28 مركزًا فى 17 محافظة حتى الآن، بعدما كانت لا تتعدى 12 مركزًا فى 7 محافظات عام 2014، كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مركزين جدد فى محافظتى قنا والجيزة، بجانب أيضا أنه جارى إنشاء مراكز علاجية بمحافظات"دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية "، وبحلول 2025 سيتم تعميم الخدمات العلاجية فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية.