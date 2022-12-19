التعليم العالي: نتائج متميزة لمشاركة الجامعات المصرية في معرض القاهرة الدولى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - أشاد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالنتائج التى حققتها الوزارة خلال المشاركة في الجلسات والمسابقات التى أقيمت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا Cairo ICT.

وأشار د. أيمن عاشور إلى مشاركة الوزارة ضمن فعاليات المؤتمر في عدة جلسات؛ وهى التحول الرقمى فى ألف يوم وتم عرض مشروعات التحول الرقمى لمؤسسات التعليم العالى عبر ثلاثة محاور؛ (التعليم العالى، البحث العلمى، المستشفيات الجامعية)، وجلسة تكنولوجيا المستقبل للمستشفيات الجامعية - صحة المواطن، وجلسة الميتافيرس والألعاب الإلكترونية و VR، كما شاركت الوزارة فى جلسة حول أساليب تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية الزراعية.

ونوّه الوزير إلى المسابقات التى أقيمت ضمن فعاليات المعرض وحققت خلالها الجامعات المصرية العديد من النتائج المتميزة، حيث شاركت في مسابقات؛ الابتكار الجامعية (UIC) University Innovation Competition، ومسابقة المشاريع الناشئة Startup Pitching Competition، ومسابقة أطروحات التحول الرقمى لحملة الماجستير والدكتوراه Digital Transformation Theses Outcomes Competition، ومسابقة الأمن السيبرانى Cybersecurity Competition، ومسابقة الألعاب الإلكترونية University E-Gaming Tournament

ومسابقة تطوير الألعاب المصرية (EGDC) Egyptian Game Development Competition

وأوضح الوزير أن مسابقة الابتكار الجامعي تنافس فيها فرق الطلاب الذين قاموا بتطوير النماذج الأولية في مختلف المجالات؛ وتهدف لمساعدة الطلاب الفائزين فى خلق منتجات جديدة فى الأسواق وتطوير مشروعاتهم، وقد تقدم للمسابقة 158 فرقة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد، وتم عرض ابتكارات الطلاب والفرق المُشاركة من مختلف مؤسسات التعليم العالي على مدار يومين.

وأشار د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي إلى نتائج مسابقة الابتكار الجامعى؛ بفوز جامعة الزقازيق بجائزة قدرها 50 ألف جنيه، وفوز كلًا من جامعة القاهرة والمعهد التكنولوجى العالي بالعاشر من رمضان بجائزة مناصفة قدرها 35 ألف جنيه، وفوز جامعة بنها بجائزة قدرها 15 ألف جنيه.

وأضاف د. هشام فاروق أن مسابقة أطروحات التحول الرقمى استهدفت شباب الباحثين الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه؛ لاختيار أفضل رسالة فى مجال التحول الرقمى، وشارك فيها 30 باحثًا من مختلف الجامعات، وكانت النتائج كالتالي: حصل على المركز الأول الباحث محمد سيد رمضان عن بحث بعنوان: "طريقة تعلم آلى للتأكد من تحليلات اكتشاف العقاقير المضادة للسرطان فى المختبر والتحليلات التنبؤية فى اكتشاف عقاقير السرطان" بجائزة قدرها 35 ألف جنيه، وفى المركز الثانى فازت الباحثة ناريمان ممدوح أحمد عن بحث بعنوان: "استخدام التعلم العميق لكشف الآفات وتصنيف الأمراض للزراعة الدقيقة للزيتون" بجائزة قدرها 25 ألف جنيه، وفازت الباحثة رضوى رضا حسيني بالمركز الثالث عن بحث بعنوان: "تطوير نظام قوى لتخطيط القلب الكهربائى" بجائزة قدرها 15 ألف جنيه، كما تم منح شهادات تقدير لعدد آخر من الباحثين المُتميزين.

وشاركت وزارة التعليم العالى في مسابقة تطوير الألعاب المصرية، واستهدفت المسابقة طلاب الجامعات الذين قاموا بتطوير الألعاب، وكذلك مساعدة الطلاب الفائزين لتطوير ألعابهم وعرضها فى جناح الألعاب الإلكترونية في Cairo ICT 2022.

وفازت جامعة عين شمس في المسابقة بالمركز الأول بجائزة قيمتها 35 ألف جنيه، وأيضًا بالمركز الثانى بجائزة قيمتها 25 ألف جنيه، وفازت جامعة النيل بالمركز الثالث بجائزة قدرها 15 ألف جنيه.

وأشار التقرير إلى مسابقة المشاريع الناشئة، حيث تقدم لها 29 شركة ناشئة عاملة فى مجالات التكنولوجيا الرقمية تُحقق إيرادات فعلية وتقدم خدمة صالحة، وتم تقديم 3 جوائز للشركات الفائزة بقيمة 50 ألف جنيه، و35 ألف جنيه، و15 ألف جنيه، فضلًا عن مسابقة الأمن السيبراني، ومسابقة الألعاب الإلكترونية، وتقديم هدايا لجميع الحاضرين، وجائزة مميزة "لوحة مفاتيح وماوس wireless"؛ لأسرع طالب فى حل الأسئلة.

جدير بالذكر، أن مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT يُقام منذ عام 1996، وحظى بشرف رعاية السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على مدار السبعة أعوام الماضية، ويعد من أبرز مُلتقيات التكنولوجيا فى الشرق الأوسط وإفريقيا منذ إطلاقه،

وتم عقد الدورة الحالية تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الماضي.