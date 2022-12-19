”القوى العاملة” : ختام برنامج تدريبي على مهنة التفصيل والحياكة للفتيات بمطروح

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح،البرنامج التدريبي على مهنة التفصيل والحياكة لـ 29 متدربة بمركز التدريب المهنى، والتقييم النهائى للمتدربات، وتسليم شهادات للخريجات،وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بتفعيل منظومة التدريب المهنى ورفع كفاءتها داخل المحافظات لتقديم افضل البرامج للشباب من الجنسين لتأهيلهم لسوق العمل.

وقال عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح ، فى تقريره الذى تلقته الوزارة اليوم الاثنين انه تم الانتهاء من الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة للفترتين الصباحية والمسائية لـ ٢٩ متدربة ، كما تم تسليم شهادات إتمام الدورة،مشيداً بجودة المنتجات التى قامت المتدربات بتصنيعها خلال فترة التدريب،ومؤكداً على أن المديرية تواصل تنفيذ خطة "الوزارة" بشأن التدريب المهني لتأهيل وإعداد الشباب لسوق العمل ،داعياً الشباب الى التوجه الى المديرية للإستفادة من تلك الدورات المجانية.