وزير الطيران: تعزيز التعاون والشراكة لجذب مزيد من الحركة الوافدة إلى مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - استقبل الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني اليوم دومينيك جوه سفير سنغافورة لدى مصر والوفد المرافق له وذلك بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران حيث تناول اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر وسنغافورة في مختلف مجالات النقل الجوي.

كما تم بحث سبل تنشيط الحركة الجوية والسياحية والتعاون وتبادل الخبرات بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

وخلال اللقاء، أكد وزير الطيران المدني على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين مصر وسنغافورة في العديد من المجالات وبخاصة النقل الجوي، مشيراً الى حرص الوزارة على توطيد أواصر التعاون وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات مع كافة الدول الآسيوية وخاصة دولة سنغافورة بما يسهم في تنشيط الحركة الجوية والسياحية ويعزز التعاون بين قطاع الطيران المدني المصري ونظيره الآسيوي في مختلف المجالات.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

ومن جانبه أكد السفير دومينيك جوه أن بلاده تتطلع باستمرار لمزيد من التعاون مع مصر في العديد من المجالات وأنها تولى أهمية خاصة لدعم الشراكة مع وزارة الطيران وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة .

وأشاد سفير سنغافورة بما حققه قطاع النقل الجوي في مصر من طفرة كبيرة في مختلف الأنشطة معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بما يدعم حركة التجارة والاستثمار بين مصر وسنغافورة.