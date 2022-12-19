فعاليات البرنامج التدريبي ”المرأة الريفية الإفريقية وريادة الأعمال”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات البرنامج التدريبى " المرأة الريفية الأفريقية وريادة الأعمال " ، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بقيادة السفير أشرف إبراهيم أمين عام الوكالة ، وتستهدف عدداً من رائدات الأعمال بالدول الإفريقية المختلفة ، بهدف تعريفهن بمبادئ ريادة الأعمال وسمات رائد/ة الأعمال ، بالإضافة إلى تبادل قصص النجاح والخبرات المختلفة ، وذلك بحضور الدكتورة نجلاء العادلي المديرة العامة الإدارة العامة للإتفاقات الدولية والتعاون الدولي ، والأستاذ ممدوح ربيع منسق عام الدورات بالوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية، ويستمر البرنامج التدريبى على مدار ٥ أيام ، خلال الفترة من 18 وحتى 22 ديسمبر الجارى.

وقد افتتحت الدكتورة نجلاء العادلي فعاليات البرنامج التدريبى بتوضيح أهدافه التى تتمثل فى مساعدة السيدات الريفيات في فهم كيفية إدارة المشروعات ، وتعليم السيدات والفتيات مهارات شخصية تساعدهن فى إدارة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة إلى الأمور الحياتية للأسرة ، وكيفية عمل نموذج خطة عمل المشروع.

كما اكدت الدكتورة نجلاء العادلي حرص السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الكبير على دعم وتمكين المرأة المصرية ، واسترضت جهود المجلس بملف تمكين المرأة ، مؤكدة أنه الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة المصرية ، بالإضافة إلى مساهمته بوضع السياسات والبرامج والإشراف على الجهود التي تقوم بها الحكومة لتمكين المرأة، وتحدثت عن الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي اعدها المجلس وأقرها السيد رئيس الجمهورية ، والتى تتضمن ٤ محاور هى التمكين السياسي والقيادة والتمكين الإجتماعي والإقتصادي والحماية ومحوررى الثقافة والتشريعات كمحاور متقاطعة ، ، موضحة أن التمكين السياسي يتضمن مساعدة للمرأة فى الوصول إلى المناصب القيادية وزيادة عدد السيدات فى مجالس البرلمان والمجالس المحلية ، كما أشارت إلى دور مكتب الشكاوى والخدمات التي يقدمها للسيدات ، وتطرقتت الى التشريعات والقوانين المصرية التى تغلظ العقوبات ضد مرتكبى جرائم التحرش والختان وغيرها من الجرائم.

واستعرضت الأستاذة سمر دسوقي المدربة المعتمدة لريادة الأعمال والتثقيف المالي من منظمة العمل الدولية تعريف ريادة الأعمال ، وأهدافها ومميزاتها وأنواعها ، وخطواتها ، وتعريف المشروعات الصغيرة.

كما تحدثت الأستاذة هبه عبد المنعم المدربة المعتمدة لريادة الأعمال والتثقيف المالي من منظمة العمل الدولية عن تعريف المساواة بين الجنسين ، والفرق بين العمل الإنتاجى والإنجابي والأسري والعمل الاجتماعي.