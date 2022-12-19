”القوى العاملة”: 120 فرصة عمل بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية عن توفير 120 فرصة عمل للذكور والإناث ، من خلال 3 شركات في القطاع الخاص ، وأوضح مدحت الغمرواي مدير المديرية أن فرص العمل تتمثل في : 100 ضابط أمن من الذكور ، مؤهل عالي أو متوسط، ويترواح السن من 18 الى 48 عاما، و10 سائقين من الذكور مؤهل متوسط ، والسن من 30 الى 40 عاما، فضلا عن 10 عمال نظافة من الذكور والإناث بدون مؤهل ، والسن من 25 الى 35عاما.

وأشار "الغمراوي" إلى أن الوظائف تشمل تأمين صحي واجتماعي ، منوها إلى أنه على الراغبين في الإلتحاق بهذه الفرص التوجه الى إدارة بحوث العمالة ، بمبنى مديرية القوى العاملة ، شارع الدكتور سيد فهمي ، من مصطفى كامل ، خلف نقابة الأطباء، سموحة.