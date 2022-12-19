طاقة النواب توافق على اتفاقية الهيدروجين الأخضر بين مصر وفرنسا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 03:29 مساءً - وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب حسام عوض الله قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 547 لسنة 2022 بشأن الموافقة على مُذكرة التفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/5/2022، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعدى مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مُؤسستها المالية التنموية "الوكالة الفرنسية للتنمية AFD"."

من جانبه قال المهندس أحمد محروس، ممثل وزارة الكهرباء، أنه سيتم إطلاق استراتيجية الهيدروجين الأخضر، خلال الأسابيع القليلة القادمة، وفي ضوئها سيتم تحديد الأولويات المصرية مع الجانب الفرنسي في مجالات التدريب والدعم الفني.

وتعقيبا على ما أثارته النائبة أميرة أبو شقة، عما اذا كانت المنحة مشروطة من عدمها، أكد ممثل وزارة الكهرباء أن منحة الوكالة الفرنسية للتنمية غير مشروطة.

وأكد حسام عوض الله أن الدولة تسير بخطوات متسارعة بدعم وتوجيه مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي. للتسريع في مشروعات انتاج الطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال عدد من الاتفاقيات والمشروعات

وقال حسام عوض الله إن مصر وقعت العام الماضي مع شركة ديمى البلجيكية للبدء فى الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهى الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التى تم توقيعها مع شركة "سيمنز" الألمانية للبدء فى المشروع التجريبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وقالت النائبة أميرة أبو شقرة، أن الطاقة الخضراء مازالت قيد بحث فى كل دول العالم، وكل دولة تسعى لوضع خريطة للطاقة الخضراء بها. وتابعت أميرة أبو شقة أن مصر لو بدأت بالطافة الخضراء سوف تكون لها نسبة من ٥ إلى ٨ % من السوق العالمى.

وأضافت أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الأول فى بناء مصانع الهيدروجين الأخضر حتى الآن. وأعلن النائب عبد الله لاشين أن الاتفاقية تهدف إلى نقل الخبرة الفرنسية إلى الخبراء المصريين، من خلال مدربين ومستشارين، وأوضح أن الحكومة المصرية وضعت خطة مدروسة لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر .