فرصة لا تفوتها.. فتح باب التقدم لبرنامج زمالات العلا

جاء ذلك فى تقرير حول إعلان منظمة اليونسكو عن فتح باب التقدم للنسخة الأولى من برنامج زمالات العلا، التابع لمعهد "اليونسكو / الممالك"، بالمملكة العربية السعودية.
وأشار الدكتور أشرف العزازى، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، إلى أن الهدف من البرنامج هو تحسين المعرفة العلمية فى مجالات بحوث التراث وحفظه، وتعزيز قدرة إدارة التراث العالمى، بما فى ذلك ما يتعلق بالتأهب لحالات الطوارئ والاستجابة لها، حيث يوفر هذا البرنامج فرصاً تعليمية إضافية لخبراء التراث والمهنيين ذوى المهارات العالية، من خلال الجمع بين التدريب الميدانى فى معهد الممالك، وخبرة عملية فى البرامج والأنشطة المتعلقة بالثقافة والتراث باليونسكو.
وأوضح العزازى أن مدة الزمالة فى البرنامج تصل إلى 10 أشهر، وتقام على مرحلتين:
الأولى: زمالة لمدة 4 أشهر فى معهد Kingdoms بالمملكة العربية السعودية
الثانية: تدريب مدته 6 أشهر فى أحد مراكز العمل التابعة لليونسكو
ويشترط فى التقدم للبرنامج أن يكون سن المتقدم يتراوح بين 25 إلى 40 عامًا عند التقديم، وأن يكون حاصلاً على درجة جامعية (الماجستير أو ما يعادلها) فى مجال: الثقافة، إدارة التراث، الهندسة المعمارية، التخطيط / التنمية الحضرية، علم الآثار، الحفظ، إدارة المتاحف، السياسات الثقافية، العلاقات الدولية، العلوم الاجتماعية والإنسانية، أو مجال ذو صلة، بالإضافة إلى اتقان اللغة الإنجليزية (شفهيًا وكتابيًا) ومعرفة عملية باللغة العربية، ويفضل أن يكون لديه معرفة باللغة الفرنسية.
وعلى من يرغب فى التقدم فى هذا البرنامج إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة على البريد الإلكترونى التالى [email protected] قبل موعد غايته 5 يناير 2023.
وللمزيد من المعلومات عن هذا البرنامج والحصول على استمارة التقدم يرجى الدخول على الرابط الإلكتروني التالى:
https://www.unesco.org/en/fellowships/alula
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