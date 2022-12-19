تخطيط مرورى أرضى لمحور صفط اللبن بطول 8 كم

جدة - نرمين السيد - وفى ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة بتنفيذ تخطيط أرضى "مرورى" لمحور صفط اللبن الرابط بين الطريق الدائرى وشارع ثروت وميدان جامعة القاهرة بطول حوالى 8 كم بالاتجاهين. كما شملت الجهود وضع علامات تحذيرية وإرشادية لتوعية قائدى المركبات بالسرعات المحددة لكل أنواع المركبات المستخدمة للطريق ونقاط ومواقع الطوارئ على طول المحور حفاظا على السلامة العامة ولتحقيق السيوله المرورية وضمان عدم حدوث أى إعاقات مرورية بذلك المحور الحيوى.

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