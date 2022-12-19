القوى العاملة تصدر تقريراً بشأن خطتها نحو «التحول الرقمى»

جدة - نرمين السيد - وكشف التقرير عن استحداث إدارة جديدة بالوزارة تحت مسمى "الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى" تتبعها الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، موضحاً أهمية هذه الإدارة التى تأتى فى إطار الانتقال إلى العاصمة الإدارية، ولتحسين قدرات الجهاز الإدارى، وتطوير أساليب وإجراءات العمل، وتطابقاً مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، والخاص باستحداث تقسيمات تنظيمية جديدة فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 86 لسنة 2019، باستحداث تقسيم تنظيمى لنظم المعلومات والتحول الرقمى فى الجهاز الإدارى للدولة أيضا، وما يتضمنه من تقسيمات تنظيمية فرعية.

وذلك تزامناً مع اجتماعات لجنة اختبار شاغلى الوظائف القيادية، والتى تنعقد هذه الأيام برئاسة الوزير حسن شحاتة، ومجموعة من المتخصصين فى المجالات المختلفة، تقرر استحداث هذه الإدارة، التى من مهامها إتاحة منظومة تكنولوجيا معلومات حديثة، ومتكاملة، ومترابطة، ومستدامة، ومُؤمنة تساعد على رفع كفاءة العمل، وجرى اختيار إيمان عبدالغنى جابر، رئيسا لها، ومحمد كمال حسنين، مديرا عاما.

وأوضح التقرير أن هذه الإدارة المستحدثة تهدف إلى تحديث وتأمين جميع الأجهزة والنظم الخاصة، والتأكد من الالتزام بالمعايير والأطر والسياسات والعمليات المحددة لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى وبآليات الحوكمة الرقمية، وتأمين المعلومات لتحقيق الاستفادة المُثلى من أصول المنظومة الرقمية للوزارة.

وفى نفس السياق، قال التقرير إن وزيرالقوى العاملة وجه منذ أيام بسرعة الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بتحويل خدمات الوزارة من "الورقى" إلى عالم الرقمنة، كما حضر سلسلة اجتماعات خاصة بمشروع "البوابة الجيومكانية المعلوماتية" التى تأتى فى إطار "التحول الرقمى" بالتعاون مع مركز معلومات الوزارة، والخاصة بمؤشرات أداء وزارة القوى العاملة.

ويوضح التقرير أن "التحول الرقمى" يهدف إلى دعم اتخاذ القرار، وبناء قاعدة بيانات جغرافية، وبناء تحليلات ومؤشرات أداء مكانية، والتكامل مع النظم المستخدمة حاليا بالوزارة، من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والتدريب لوحدات الوزارة المختلفة، وفى مقدمتها وحدة المساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادى للمرأة،

يشار إلى أن المرحلة الأولى من عمل البوابة الجيومكانية تشمل العمل على 3 قطاعات وهى: السلامة والصحة المهنية، والتشغيل ومعلومات سوق العمل، والتدريب المهنى لتوفير معلومات دقيقة ومؤشرات أداء للمفتشين العاملين وتوزيع المنشآت ومستويات أداء المكاتب التابعة للوزارة المنتشرة فى المحافظات، كما يستهدف بدء جلسات النقاش واختيار الإدارات المعنية للمرحلة الثانية.

وبحسب التقرير أيضا فإن الوزارة أعلنت، مؤخراً، عن بدء مناقشة الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، فى إطار توجيهات الوزير نحو دعم برنامج التحول الرقمى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفة عامة، ومنظومة فئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة،

وقال التقرير إن لقاء انعقد فى ديوان عام الوزارة مع شركة "Software S3"، وجرى وضع خارطة طريق نحو سرعة تنفيذ المشروع، تنفيذا لبروتوكول التعاون بين وزارتى القوى العاملة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإطلاق خدمات الوزارة مع بوابة مصر الرقمية، وتماشيًا مع خطة الدولة نحو "الشمول المالى"، و"رقمنة المجتمع".

وأشار التقرير إلى أن هدف البرنامج يتمثل فى إنشاء قاعدة بيانات موحدة تُسهم فى دعم متخذ القرار من خلال الحصول على البيانات، كما يهدف إلى تقديم آليات لتوفير فرص العمل، فضلا عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، والتواصل المستمر مع المستفيدين، ومتابعة استلام المنح، بالإضافة إلى مواجهة كل الأخطاء، وتأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها.

وأوضح التقرير أن وزير القوى العاملة كان قد التقى سابقا مع وفد الشركة، وقال إن الدولة المصرية تسعى إلى رقمنة كل الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن وزارة القوى العاملة تعمل من خلال هذا التوجه إلى ميكنة خدمات الوزارة، خصوصا التى تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين.

وطالب من الشركة، أن يحتوى هذا البرنامج على كل المستندات الخاصة بكل عامل من خلال قيام المقاول بتحميلها إلكترونيا، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم.

ووجه لجنة تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة بمتابعة تنفيذ هذا المشروع بشكل عاجل لسرعة رقمنة وميكنة هذه المنظومة.

وأشار التقرير إلى أنه وفى إطار التحول الرقمى، وتنفيذ استراتيجية مصر 2030 قامت الوزارة فى الدخول إلى عالم الرقمنة من خلال تحويل خدماتها إلى العالم الرقمى منذ عدة أعوام بمشروعات ميكنة منظومة العمل بها، من خلال مركز معلومات الوزارة ورفع كفاءة العاملين به والاستعانة بالخبرات الوطنية والعالمية، وتطوير البنية التحتية لمركز معلومات الوزارة ورفع كفاءة التأمين السيبرانى لحماية أنظمة الوزارة وتأمين المعلومات والبيانات المتداولة بين ديوان عام الوزارة والمديريات والحفاظ على بيئة العمل آمنة، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بما يضمن سرية وسرعة تداول البيانات والمعلومات.

كما تم تطوير البنية المعلوماتية بمديريات ومكاتب القوى العاملة على مستوى الجمهورية من خلال تطوير ربط المديريات والمكاتب التابعة لها من الربط الشبكى ونظم ربط متطورة لربطها بمركز المعلومات بديوان عام الوزارة، وتغطية مجالات التشغيل وإصدار كعب عمل مميكن، ونظام سوق العمل، والعمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب، والنشرة القومية للتشغيل، وشركات إلحاق العمالة، والتشغيل بالخارج.

وفى مجال التدريب المهنى قال التقرير إنه تم رقمنه الدورات التدريبية ومراكز التدريب، وقياس مستوى المهارة وشهادات مزاولة الحرفة، وفى مجال العلاقات الدولية والمصريين العاملين بالخارج والاتفاقيات الدولية ومكاتب التمثيل العمالى بالخارج تم الربط المعلوماتى بشكل منتظم.

وعن مجال علاقات العمل حدث رقمنة منظومة الشكاوى العمالية وإعداد نظام إلكترونى للانتخابات العمالية لتسجيل بيانات اللجان النقابية والعامة والاتحاد العام والترشح الإلكترونى بما يضمن شفافية الانتخابات العمالية وإظهار النتيجة مميكنة، وكذلك ميكنة منظومة التفتيش والسلامة والصحة المهنية على مستوى مديريات القوى العاملة، من خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأضاف التقرير أيضا أنه استكمالاً لما سبق تم أعداد البوابة المعلوماتية" GIS" لمؤشرات الوزارة والبث التجريبى وآليات تجهيز البوابة تمهيداً لإطلاقها، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP، وأنه من خلال إطلاق خدمات الوزارة على بوابة مصر الرقمية تم توقيع برتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لإطلاق خدمات كعب العمل وتراخيص مزاولة الحرفة وقياس مستوى المهارة وتراخيص عمل الأجانب للبدء فى إطلاق هذه الخدمات للمواطنين على منصة مصر الرقمية، وإعداد منصة للعمالة غير المنتظمة باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلا عن أنها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين لتوفير فرص العمل، وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية، والتواصل المستمر مع المستفيدين، ومتابعة استلام المنح، لضمان وصول المستحقات لأصحابها.

وجاء فى التقرير أن وزارة القوى العاملة مستعدة بكل أجهزتها للانتقال إلى العاصمة الإدارية، حيث تم الانتهاء من اختبار جميع العاملين المنتقلين لمبنى وزارة القوى العاملة الجديد بالعاصمة الإدارية، فى اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وأنه يتم حاليا إجراء الانتقال التدريجى للموظفين من خلال زيارات أسبوعية لكل القطاعات المنتقلة لتسكين الموظفين وتحديد أماكن عملهم بالمبنى.

يشار إلى أن مبنى الوزارة فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية يتكون من 7 طوابق، و271 مكتبا بمساحة 187 ألفا و88 مترا مربعا، كما يبلغ عدد العاملين المنتقلين للعاصمة حوالى 507 موظفين من العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعه لها.