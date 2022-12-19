قوافل الداخلية تجوب المحافظات لتقديم المساعدات العينية

جدة - نرمين السيد - واصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية إطلاق فعاليات مبادرة (كلنا واحد – قافلة الخير)، حيث تم خلالها تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين- مواد غذائية) بالمجان على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.





يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كل أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، واستمرارا لجهود الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لا سيما المناطق الأولى بالرعاية.

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