القوى العاملة تعلن توفير 120 فرصة عمل فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأوضح مدحت الغمرواى، مدير المديرية، أن فرص العمل تتمثل فى: 100 ضابط أمن من الذكور، مؤهل عال أو متوسط، ويترواح السن من 18 إلى 48 عاما، و10 سائقين من الذكور مؤهل متوسط، والسن من 30 إلى 40 عاما، فضلا عن 10 عمال نظافة من الذكور والإناث بدون مؤهل، والسن من 25 إلى 35عاما.

وأشار "الغمراوى" إلى أن الوظائف تشمل التأمين الصحى والاجتماعى، منوها بأنه على الراغبين فى الالتحاق بهذه الفرص التوجه الى إدارة بحوث العمالة، بمبنى مديرية القوى العاملة، شارع الدكتور سيد فهمى، من مصطفى كامل، خلف نقابة الأطباء، سموحة.