وزيرا الإنتاج الحربى والكهرباء يتفقدان نموذج «ولاعة محطات توليد الكهرباء»

جدة - نرمين السيد - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربى"، أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لحضور العرض التقديمى وتفقد نموذج للحارقة "ولاعة محطات توليد الكهرباء"، والتى تعد أحد المكونات الاستراتيجية التى تدخل ضمن مكونات تشغيل المحطات الكهربائية.





استهل محمد صلاح اللقاء بالترحيب بمحمد شاكر والحضور، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يهدف فى المقام الأول إلى استغلال فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات والوحدات التابعة للوزارة للتعاون، والتكامل مع مختلف الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية، ومشروعات التنمية بالدولة، مضيفاً أن شركات الإنتاج الحربى لديها من الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والبشرية ما يمكنها من القيام بتصنيع قطع الغيار اللازمة لرفع كفاءة وتأهيل كل المحطات الكهربائية، وكذلك القيام بأعمال صيانتها وتحديثها وفقا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى التصنيع، وتوفيرها طبقا للمواصفات والمتطلبات اللازمة لذلك، وأيضاً توفير العمالة اللازمة والمدربة على تركيبها أثناء العمل داخل المحطة، مما سيوفر الكثير من تكاليف صيانة وتشغيل هذه المحطات من خلال الاعتماد على مكونات وقطع غيار محلية الصنع، وكذا تطوير نظم استهلاك الوقود، ما يعظم من قيمة المكون المحلى، ويوفر العملات الأجنبية.

عقب ذلك استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى موقف التعاون مع شركة «Advanced Technology Development (ATD)» الإماراتية العاملة فى مجال تقديم الخدمات وأعمال الصيانة والتطوير لمحطات توليد الكهرباء والتى قامت بالمشاركة فى تصنيع نموذج للحارقة "ولاعة محطات توليد الكهرباء"، بالتعاون مع مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات "مصنع 200 الحربى"، حيث قام رئيس مجلس إدارة الشركة الإماراتية بإجراء عرض تقديمى حول نموذج الحارقة والتى قامت الشركة فى وقت سابق بتقديم الرسومات الفنية لها "لمصنع 200 الحربى"، حيث قام مهندسو المصنع بدراسة الرسومات وتعديلها بالتعاون مع الشركة الإماراتية ومن ثم بدأ العمل والانتهاء من أول نموذج للحارقة "ولاعة لمحطات توليد الكهرباء" بخامات محلية بالكامل وباتباع أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، كما أوضح رئيس مجلس إدارة شركة " ATD الإماراتيه " أن هذه الولاعة تعمل على جميع أنواع محطات الكهرباء التى تعمل بالغاز والمازوت، ويوجد بكل محطة عدد من (16 حتى 64) ولاعة طبقاً لقدرة المحطة.

من جانبه، أشار الدكتور محمد شاكر إلى أن ما يتم تنفيذه فلا مصر حاليا من مشروعات قومية وتنموية، بالإضافة إلى المشروعات المخطط تنفيذها بقطاع الكهرباء والطاقة تستلزم وجود صناعة محلية قوية لتحقيق الاكتفاء الذاتلا وتلبية احتياجات ومتطلبات هذه المشروعات حاليا ومستقبليا نظراً لما يحققه الاعتماد على المنتج المحلى من تقليل للاستيراد وتوفير للعملات الأجنبية.

وأشاد بما اطلع عليه أثناء قيام الشركة الإماراتية بالعرض التقديمى وأثناء تفقده لخط الإنتاج بالشركة (م/200)، معربا عن ثقته فى وزارة الإنتاج الحربى والدور الذى تقوم به لتلبية الاحتياجات اللازمة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية بالدولة، مؤكدا أن هذا التعاون سيكون خطوة مهمة فى تحقيق الدور الذى تقوم به وزارة الكهرباء لصالح إنشاء وتطوير محطات الكهرباء فى مصر حرصا على توفير مصادر الطاقة المختلفة للمواطنين بشكل مستمر.

ومن جانبه، صرح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، بأن الوزير محمد صلاح حرص على اصطحاب الدكتور محمد شاكر، والحضور لتفقد نموذج للحارقة "ولاعة محطات توليد الكهرباء" والذى تم تصنيعه لأول مرة بخامات محلية الصنع، مشيراً إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى بين "مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات"، ويمثله المهندس رفيق رزق رئيس مجلس إدارة المصنع و"شركة ATD الإماراتية"، ويمثلها الدكتور ماجد توقان، الرئيس التنفيذى للشركة، و"الشركة القابضة لكهرباء مصر"، ويمثلها المهندس جابر مصطفى الدسوقى، رئيس مجلس إدارة الشركة، بهدف التعاون فى إنتاج وتصنيع قطع الغيار الاستراتيجية اللازمة لصيانة وتشغيل كل المحطات الكهربائية ولصالح وزارة الكهرباء.

حضر اللقاء من جانب الإنتاج الحربى المهندس إميل حلمى إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ومحمد عيد بكر، المستشار الإعلامى، والدكتور مهندس صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، ومن جانب وزارة الكهرباء المهندس جابر الدسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.