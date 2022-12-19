جدة - نرمين السيد - استقبل الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، اليوم الاثنين، دومينيك جوه، سفير سنغافورة لدى مصر، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة، بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران.





تناول اللقاء مناقشة تعزيز أوجه التعاون الثنائى بين مصر وسنغافورة فى مختلف مجالات النقل الجوى، كما تم بحث سبل تنشيط الحركة الجوية والسياحية والتعاون وتبادل الخبرات بما يُحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وخلال اللقاء أكد وزير الطيران المدنى عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التى تجمع بين مصر وسنغافورة فى العديد من المجالات وبخاصة النقل الجوى، مشيراً إلى حرص الوزارة على توطيد أواصر التعاون وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات مع كل الدول الآسيوية، وخصوصا دولة سنغافورة بما يسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية ويعزز التعاون بين قطاع الطيران المدنى المصرى ونظيره الآسيوى فى مختلف المجالات، مؤكداً أن ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها الوزارة لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة. ومن جانبه، أكد السفير دومينيك جوه أن بلاده تتطلع باستمرار إلى مزيد من التعاون مع مصر فى العديد من المجالات وأنها تولى أهمية خاصة لدعم الشراكة مع وزارة الطيران وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة. وأشاد سفير سنغافورة بما حققه قطاع النقل الجوى فى مصر من طفرة كبيرة فى مختلف الأنشطة معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بما يدعم حركة التجارة والاستثمار بين مصر وسنغافورة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الطيران يبحث تعزيز التعاون مع سنغافورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.