السكة الحديد تعلن عن تشغيل عربات ثالثة مكيفة لخدمة ركاب محافظات الوجه البحرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 02:31 مساءً - أكدت هيئة السكة الحديد استمرار تشغيل الخدمة الجديدة بعربات ثالثة مكيفة لخدمة ركاب محافظات الوجه البحرى والتي بدأت من يوم السبت الموافق 17 / 12 / 2022 وبيانها كالتالى:

- تم تشغيل قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الاسكندرية حيث يقوم من القاهرة الساعة 18.00 ويصل الاسكندرية الساعة 20.55 وبتركيب [ 8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ] .

- تم من يوم الأحد الموافق 18 / 12 / 2022 تشغيل قطار 3008 ثالثة مكيفة الاسكندرية / القاهرة حيث يقوم من الاسكندرية الساعة 05.35 ويصل القاهرة الساعة 08.30 وبالتركيب [ 8 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفيه ] .

يأتى ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على توفير سبل الراحة للسادة الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير عليهم وفقاً لما يتناسب مع تحقيق سياسة التطوير المنشودة.

وجاءت أسعار الخدمة الجديدة كالتالي : تبدأ من 15 جنيها القاهرة بنها، و25 جنيها لتذكرة القاهرة طنطا، و35 جنيها من القاهرة دمنهور، و50 جنيها لتذكرة القاهرة الإسكندرية.