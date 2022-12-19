مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء هيئة قناة السويس

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 02:30 مساءً - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء هيئة قناة السويس، على أن يتم التصويت نهائيا في جلسة لاحقة.

ورفع المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة، لتعود للانعقاد غدا، في جلسة مواجهة مع وزير الزراعة، السيد القصير.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: الهيئة حققت طفرات في 2022 بعبور 23 ألف سفينة، بإجمالي حمولة وصلت مليار و420 مليون طن، مؤكدا تحقيق دخل قيمته 7 مليارات و932 مليون دولار.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل لـ8 مليارات دولارات مع نهائة السنة المالية 2022/2023.

وأوضح فلسفة إنشاء صندوق هيئة قناة السويس، الهدف منه تحقيق الاستدامة للقناة، ومجابهة أي طورائ لاسيما في ظل الأزمات الراهنة.