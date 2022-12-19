القباج تفتتح فرع بنك ناصر الاجتماعي بمنطقة الأسمرات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 02:30 مساءً - وزيرة التضامن الاجتماعي: بنك ناصر الاجتماعي لديه ذراع استثماري وذراع تكافلي واجتماعي قوي.. ويهدف إلى مزيد من التمكين الاقتصادي ..ولكن بأعين تنموية للفئات الأولى بالرعاية.

- الفرع الجديد يقدم خدماته لما يقرب من 17 ألف أسرة بالأسمرات بالإضافة إلى أهالى مناطق المقطم والخليفة والمعادي.

افتتحت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أحدث فروع البنك بمنطقة الأسمرات داخل مجمع الخدمات المتكاملة، وذلك في إطار سياسة البنك في تحقيق الشمول المالي وتوسيع شبكة فروع البنك، حيث تعد هذه انطلاقة جديدة لمزيد من فروع بنك ناصر الاجتماعي في المناطق المطورة لتقديم خدماته للمواطنين.

واستمعت القباج إلى شرح واف عن الخدمات المصرفية المتكاملة التي سيقدمها الفرع الجديد للبنك، حيث سيتم تقديم حزمة من خدمات التجزئة المصرفية للأفراد، والشركات والتي تشمل فتح الحسابات البنكية بكافة أنواعها، وتلقي الودائع وحسابات التوفير وشهادات الإدخار والاستثمار وإصدار بطاقات ميزة الذكية لأصحاب المعاشات والمرتبات وتوفير حلول وتسهيلات إئتمانية من التمويلات الشخصية وتمويل السيارات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا بالإضافة إلى تقديم النفقة لمستحقيها وتقديم التمويلات الميسرة الموجهة للفئات الأكثر احتياجا وعلى رأسها المرأة المصرية مثل تمويل مستورة والقروض الحسنة وتقديم خدمات النشاط المجتمعى التى تعتبر من صلب مهام ورسالة البنك مثل الإعانات والمساعدات لمستحقيها.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفرع الجديد يهدف إلى تقديم أفضل خدماته لما يقرب من 17 ألف أسرة في حي الأسمرات بما يعني 60 ألف مواطن بالمنطقة، بالإضافة إلى أهالى مناطق المقطم والخليفة والمعادي، مشيرة إلى أن بنك ناصر الاجتماعي لديه ذراع استثماري وذراع تكافلي واجتماعي قوي، ويهدف إلى مزيد من التمكين الاقتصادي ولكن بأعين تنموية للفئات الأولى بالرعاية.

وأفادت القباج أن الفرع الجديد يتميز بتدعيمه بأفضل الكوادر البشرية المُدربة على أحدث أساليب العمل المصرفي وبنية تكنولوجية مصرفية متطورة، سعيًا لتقديم الخدمات المالية والمصرفية ذات الكفاءة العالية، كما تم تزويد الفرع الجديد بكافة التجهيزات الحديثة لضمان مستوي خدمة متميز للعميل الذي يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة له، بالإضافة إلى أن الفرع مزود بماكينات صراف آلي والمتوافرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وجاري تجهيزه بالشاشات لعرض منتجات البنك المختلفة.

وأضافت القباج أن الفرع الجديد بالأسمرات يعد تتويجاً لجهود بنك ناصر الاجتماعي نحو تحقيق الشمول المالي من خلال تقديم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية والأنشطة الرقمية المفعلة لمختلف شرائح المجتمع خاصة أن البنك يعتبر الذراع المالي لوزارة التضامن الاجتماعي، وهو من البنوك الرائدة في المنطقة العربية ويعد البنك الاجتماعي الأوحد في جمهورية مصر العربية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا نعمل على تطوير خدمات البنك المصرفية وتقديم حلول مبتكرة لتحقيق أعلى مستوى من الخبرة وإرضاء العملاء، حيث إن البنك لديه خطة طموحة تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء في مختلف محافظات الجمهورية تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، حيث نستهدف الوصول إلي 200 فرع خلال الفترة المقبلة ليصبح بنك ناصر بنك لكل المصريين في كافة أنحاء الجمهورية.