هشام آمنة: السيسى حريص على انتهاء مشروعات حياة كريمة لتحقيق آمال المواطنين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال استقبال وزير التنمية المحلية، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، اليوم، بمقر الوزارة، بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية والسفير محمد حجازى مستشار الوزير للتعاون الدولى والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ورحب بتقديم الدعم من الأمم المتحدة، فى هذا المشروع المهم للسيدات والشباب بالمحافظات، مشيرا إلى مشروع إدارة محلية مستدامة وتطوير الوحدات المحلية فى 72 قرية بـ6 محافظات هى الأقصر وأسوان والمنيا والفيوم وبنى سويف وقنا ودعم التمكين الاقتصادى للمرأة الريفية وبناء القدرات على المشروعات التى توفر دخل ثابت.

وأشار الوزير إلى أن "حياة كريمة"، هى قبلة الحياة لأهالينا فى الريف المصرى لتحسين حياتهم للأفضل فى القرى المستهدفة وهى مبادرة فريدة من نوعها وتشمل ملايين المصريين فى 1470 قرية لتحقيق عدالة اجتماعية فى القرى توفير الخدمات أسوة بما هو موجودة فى المدن والمراكز.

ولفت إلى أن مشروعات برنامج تطوير الريف المصرى تتضمن جميع المجالات الخدمية التى تهم المواطنين (الصرف الصحى ومياه الشرب – الغاز – الاتصالات – الكهرباء – الطرق..ألخ) بالإضافة إلى مرافق الخدمات الاجتماعية (الوحدات الصحية – المدارس - المنشآت الشبابية)، فضلا عن إنشاء المجمعات الخدمية الحكومية ومجمعات الخدمات الزراعية، بالإضافة إلى التدخلات الاقتصادية ومد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والأسواق والمواقف.

وذكر الوزير أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يخص المشروعات الخضراء الذكية على أرض المحافظات، مشيرا إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى تستهدف أكثر من 56% من سكان مصر فى قرى الريف لإحداث تغيير شامل فى حياة المواطنين اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.

ونوه بأن "حياة كريمة " تستهدف القضاء على الفقر وتحسين صحة المواطنين والحصول على مياه الشرب النظيفة وجميع الخدمات الأساسية الأخرى والعمل اللائق وهى جميعها من أهداف التنمية المستدامة.



وذكر أنه سيبذل كل الجهود اللازمة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبالتنسيق مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان فى الإعداد الجيد للدورة القادمة من المنتدى الحضرى العالمى لتخرج مصر من جديد بمشهد حضارى أمام دول العالم أجمع باستضافة هذا الحدث الدولى الهام ليضاف إلى رصيد مصر الحضارى والعمرانى محليا وإقليميا وعالميا وخاصة بعد النجاح والتنظيم الرائع بشهادة المجتمع الدولى لقمة المناخ بشرم الشيخ.

وواصل أن هناك متابعة من الرئيس السيسى لاستضافة مصر لهذا الحدث المهم ووجود دعم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لهذا الملف، وسنعمل معا كفريق عمل واحد كحكومة وبرنامج الأمم المتحدة للفترة المقبلة لضمان نجاح المنتدى الحضرى المقبل ويكون نقطة مضيئة آخرى فى تاريخ استضافة مصر للمؤتمرات والأحداث العالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة.

ومن ناحيتها، أشادت إيلينا بانوفا بجهود وزارة التنمية المحلية فى هذا القضية التى تمثل مشكلة على جهود التنمية، معربة عن سعادتها لزيارة عدد من القرى التى تنفذ فيها مشروعات " حياة كريمة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، كما أشارت إلى قرب التوقيع على الاتفاقية الإطارية الخاصة بالتعاون بين مصر والأمم المتحدة خلال الفترة من 2023 – 2027 والتى ستشمل العديد من المشروعات والمبادرات بين الحكومة المصرية وجهات الأمم المتحدة المختلفة.

وهنأت إيلينا بانوفا، وزير التنمية المحلية، على توليه المسؤولية عن تقديرها للدور الذى قام به خلال توليه منصب محافظة البحيرة وتحقيقه للعديد من النجاحات على أرض المحافظة فى العديد من المجالات التى تهم المواطنين.

ونوهت المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر بحرصها على استمرار التعاون مع الوزارة والمحافظات خلال الفترة المقبلة عبر 26 من مكاتب ووكالات الأمم المتحدة العاملة فى مصر.

وشددت على أهمية دور وزارة التنمية المحلية التنسيقى مع المحافظات وقيادة المحليات وإقامة شراكات على المستوى المحلى مع الأمم المتحدة.

ولفتت إلى أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تتماشى مع أهداف وجوهر فكر الأمم المتحدة، مؤكدة تقديم كل الدعم الممكن لهذه المبادرة الرائدة والمهمة خاصة وأن التوزيع الجغرافى الخاص بحياة كريمة التى بدأته الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى يتماشى مع التوزيع الجغرافى الخاص ببرامج ومبادرات الأمم المتحدة.

وأشارت إلى النجاح الذى حققه مؤتمر يوم المدن العالمى بمحافظة الاقصر والذى نظمته وزارة التنمية المحلية، مشيرة على تقديم كل الدعم للمبادرات والمشروعات التى تقوم بها الوزارة والمحافظات وعلى رأسها " حياة كريمة " خاصة فيما يخص تقديم الدعم الفنى وبناء القدرات وتمكين المرأة والتنمية الاقتصادية المحلية والشمول المالى للسيدات.

وأشادت بنجاح الدولة المصرية فى استضافة وتنظيم مؤتمر المناخ العالمى بمدينة شرم الشيخ والذى يضاف إلى سجل الفعاليات والمؤتمرات الكبرى التى تعقد فى مصر.