رائد المناخ: تحقيق التنمية المستدامة يتطلب حلولا علمية قابلة للتطبيق

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركته فى مؤتمر بعنوان "إعادة التصور: نحو نظم تدوير شاملة ومبتكرة"، الذى نظمته مؤسسة (Ahead of the Curve) المتخصصة فى ممارسات الإدارة المستدامة بالتعاون مع منظمة (أوكسفام)، وتحالف "Work in Progress".

وأضاف أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما فى ذلك هدف مواجهة التغير المناخى، يحتاج 3 أمور أساسية، أولها هو الحلول العلمية ومشاركة المعرفة، وتنمية المهارات من خلال الاستثمار فى رأس المال البشرى للاستفادة مما يتيحه العلم من حلول، موضحا أنه بدون العلم والاستثمار فى الأبحاث والدراسات والحلول المبتكرة لن تتحقق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع أن ثانى هذه الأمور هى التمويل الكافى والعادل، لافتا إلى أن مؤتمر الأطراف فى شرم الشيخ عمل على حشد التمويل من مختلف مصادره سواء العامة أو الخاصة والجمع بين التمويلات المحلية والخارجية، من أجل تحقيق أهداف التخفيف من الانبعاثات الكربونية والتكيف مع التغير المناخى على المستويات المحلية والوطنية والعالمية.

وأورد: أما الأمر الثالث فيتعلق بتغير السلوك عن طريق تغيير السياسات العامة والخاصة لتتوافق مع الأهداف المنشود تحقيقها، والاستثمار فى المعرفة والوعى المجتمعى.

وأوضح أن مواجهة التغير المناخى بوصفه أحد أهداف التنمية المستدامة يتطلب الربط بين المناخ والمجالات المختلفة مثل مجال الطاقة، الذى يمثل أساس العمل المناخى المتعلق بتخفيف الانبعاثات، وكذلك مجالات إدارة موارد المياه والزراعة؛ لضمان صمود هذه القطاعات وتكيفها مع التغير المناخى.

وفيما يتعلق بنتائج مؤتمر الأطراف السابع والعشرين.. قال محيى الدين إن المؤتمر حقق إنجازات أبرزها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار للالتزام بمساعدة الدول النامية للتعامل مع الخسائر والأضرار، التى تلحق بها من جراء تغير المناخ، كما أكد المؤتمر الحاجة إلى إعادة هيكلة نظام التمويل العالمى ليكون أكثر عدالة وكفاءة لتوفير ما يلزم من التمويل.

ونوه بأن المؤتمر أكد أهمية النهج الشامل الذى يربط بين تمويل وتنفيذ العمل المناخى وأهداف التنمية المستدامة الأخرى، موضحا أن تمويل وتنفيذ العمل المناخى يعنى بالضرورة تمويل وتنفيذ غيره من أهداف التنمية المستدامة مثل الأهداف المتعلقة بالزراعة والغذاء والطاقة والمياه واستدامة المدن وغيرها من الأهداف.

وأفاد بأن المؤتمر حقق تقدما فيما يتعلق بالتكيف مع التغير المناخى من خلال إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف، التى تهدف إلى مساعدة 4 مليارات شخص لمواجهة التغيرات المناخية بحلول عام 2030، حيث تستهدف الأجندة تحقيق 30 مخرجا للتكيف مع آثار التغير المناخى عالميا ضمن 5 محاور عمل رئيسية هى الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والمناطق الساحلية والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنية التحتية، مع العمل على توفير التمويل والتخطيط اللازم.

وأشار إلى مبادرة الإنذار المبكر التى أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة بوصفها من أهم الإنجازات التى شهدها مؤتمر شرم الشيخ على صعيد الصمود، مضيفا أن المؤتمر شهد تقدما واضحا فيما يتعلق بدعم وتمويل التحول العادل فى الدول النامية.

ولفت إلى عقد 5 منتديات إقليمية لحشد التمويل المناخى لعدد من المشروعات المناخية، وتم عرض نتائجها بمؤتمر شرم الشيخ، كما أبرز المؤتمر مبادلة الديون كحل جديد ومبتكر لتمويل العمل المناخى وتخفيف أعباء الديون على الدول النامية، مع عرض نماذج ناجحة لمبادلات الديون المبنية على مؤشرات الأداء.

وواصل أن أسواق الكربون ظهرت بالمؤتمر كأحد الطرق المبتكرة لحشد التمويل من أجل العمل المناخى والحد من الانبعاثات، حيث تم خلال المؤتمر إطلاق مبادرة الأسواق الكربونية بإفريقيا، كما حظى ملف الغسل الأخضر باهتمام واسع، حيث جرى إصدار تقرير من قبل مجموعة رفيعة المستوى من الخبراء لوضع قواعد وأسس للجهات الفاعلة غير الحكومية، بما فى ذلك الشركات والمستثمرون والمدن والأقاليم، فيما يتعلق بالوفاء بوعودهم الخاصة بتحقيق صافى الانبعاثات الصفرى.