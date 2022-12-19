سارة سمير لاعبة المؤسسة العسكرية تحقق 3 ميداليات ذهبية فى رفع الأثقال

جدة - نرمين السيد - حققت اللاعبة سارة سمير، لاعبة المؤسسة الرياضية العسكرية بالإسماعيلية، 3 ميداليات ذهبية فى مسابقات (الخطف – النطر – المجموع)، خلال فعاليات بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار، بدولة كولومبيا، بمشاركة 30 دولة بمختلف الموازين.







وحطمت اللاعبة بذلك الإنجاز، جميع الأرقام القياسية فى ميزانها، كما أن هذا التتويج يعد بمثابة الخطوة الأولى فى بداية طريق التأهل لأوليمبياد باريس 2024. جاء ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير جميع الإمكانات لإعداد كوادر رياضية يجرى تأهيلها وفقا للأسس العلمية المدروسة لرفع العلم المصرى خفاقا على منصات التتويج بكافة المحافل التى تشارك بها. وعبرت اللاعبة سارة سمير، عن شكرها وتقديرها للقوات المسلحة التى وفرت لها جميع أوجه الرعاية بما يعظم من قدراتها الرياضية لتحقيق الإنجازات. وكان فى استقبال اللاعبة فور وصولها إلى أرض الوطن، وفد رسمى من جهاز الرياضة للقوات المسلحة احتفاءا بما حققته اللاعبة بتلك البطولة الكبرى. وتتقدم القوات المسلحة بالتهنئة للاعبة سارة سمير، التى أبرزت النموذج المشرف للشباب المصرى القادر على تحقيق الريادة فى كافة المجالات التى يشارك بها.

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