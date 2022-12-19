وزير الكهرباء: نستهدف مساهمة الطاقة المتجددة بـ42% بحلول 2035

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير ميكيلى كوارونى، سفير إيطاليا بالقاهرة والمستشار الاقتصادى بالسفارة، لبحث ودعم سبل وتعزيز التعاون، بحضور عدد من قيادات القطاع.





وأكد شاكر أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة على تعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة والاستفادة من الخبرات المتطورة فى مجال الطاقات المتجددة.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات كفاءة استخدام الطاقة والهيدروجين الأخضر والتعاون المثمر مع الشركات الإيطالية والحرص على الاستفادة من الخبرات الإيطالية الحديثة والمتطورة، بالإضافة إلى التعاون فى مجال الربط الكهربائى.

واستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها، مؤكداً الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والاعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، كما أشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة فى مصر إلى 42% بحلول عام 2035.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخصوصا طاقة الرياح والشمس التى تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجى الطاقة المتجددة.

وأضاف أن القطاع اتخذ عددا من الإجراءات المهمة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار الوزير إلى أن هناك تعاونا مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر كخطوة أولى نحو التوسع فى هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.​