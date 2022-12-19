«التعليم» تتيح نماذج استرشادية للتدريب على الامتحانات

جدة - نرمين السيد - وقال شادى زلطة، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه من المقرر إتاحة النماذج الاسترشادية عبر الموقع الرسمى للوزارة هذا الأسبوع، ليطلع عليها الطلاب قبل امتحانات الفصل الدراسى الأول.

ووصل قطار نظام التعليم الجديد 2.0، الذى بدأ تطبيقه من العام الدراسى 20218/ 2019، إلى الصف الخامس الابتدائى هذا العام 2022/ 2023، ويقوم هذا النظام على إطار جديد للمناهج يعمل على بناء قدرات الطالب وإكسابه المهارات الحياتية المختلفة من حل المشكلات والإبداع والنقاش والعمل والتفكير النقدى، ويحول مفهوم التعلم من الحفظ والتلقين إلى الفهم وتنمية المهارات، لإعداد جيل قادر على المنافسة وفق مهارات سوق العمل فى القرن الـ21 الذى يتطلب مهارات حقيقية من أجل التوظيف.

ويدرس طلاب الصف الخامس الابتدائى هذا العام 12 مادة هى: اللغة العربية، التربية الدينية، الرياضيات، العلوم، اللغة الإنجليزية، الدراسات الاجتماعية، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المهارات المهنية، القيم واحترام الآخر، التربية الفنية، التربية البدنية والصحية والتربية الموسيقية، هذا بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو، واللغة الإنجليزية "كونكت بلس" الخاص بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة التى تدرس باللغة الإنجليزية.

ويستعد طلاب الصف الخامس الابتدائى، لامتحانات الفصل الدراسى الأول المقرر عقدها خلال يناير المقبل.

نماذج استرشادية للثانوية العامة

وكان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن إتاحة نماذج استرشادية للتدريب على الامتحانات، لطلاب الصف الثالث الثانوى، خلال الفصل الدراسى الثانى من العام الجارى، مؤكدا إيمان الوزارة بحق الطلاب فى التدريب على الامتحانات وفق مواصفاتها الجديدة.

كما تتيح الوزارة روابط لكل المواد الدراسية ذات الصلة لكل الموضوعات والمفاهيم الأساسية، بهدف مساعدة الطلاب على اتقان عملية التحصيل من خلال مصادر متعددة ولكنها محددة ومتمركزة حول الموضوعات والمفاهيم الأساسية لكل مادة دراسية.

وتشتمل الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة، على أسئلة اختيار من متعدد MCQ بنسبة 85%، وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة لا تتعدى 15% وفقا لطبيعة كل مادة، ولن يتغير عدد أسئلة الامتحان فى كل مادة عما كانت عليه العام الماضى، باستثناء زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.

ووفقا لدليل توزيع الدرجات لكل مادة دراسية، فيشتمل امتحان اللغة العربية على عدد 4 أسئلة مقالية تمثل 15% من إجمالى الدرجة، بينها سؤال تعبير بـ6 درجات، و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين سوف توزع على فروع المادة، وسوف تتضمن أسئلة القراءة الأدبية سؤالا من القصة المقررة.

أما بالنسبة للغات الأجنبية الأولى (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية): تشتمل الأسئلة المقالية على عدد 2 سؤال مقالى لكل سؤال درجتين، وتقيس هذه الأسئلة دراسة الطالب للقصة المقررة بأسئلة تقيس المستويات العليا للتفكير والتعبير عن رأى الطالب، بالإضافة إلى سؤال للتعبير (4 درجات) حيث يكتب الطالب مقال أو رسالة بريد إلكترونى (إيميل) يتراوح بين 150 إلى 250 كلمة، وذلك وفقا لطبيعة المادة ومحتوى كل لغة، ويكون اختيار الموضوع من الأحداث الجارية أو الاهتمامات التى يستطيع جميع الطلاب التعبير عنها، وتمتاز بعدم التحيز لأى فئة أو نوع أو ديانة، أما بالنسبة لأسئلة الترجمة سوف تكون ضمن الأسئلة الموضوعية.

وفيما يخص اللغات الأجنبية الثانية (الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الأسبانية، الصينية) فتتضمن الأسئلة المقالية من الورقة الامتحانية سؤالين مقال لكل منهما ثلاث درجات وهى كالتالى: سؤال إنتاج كتابة حيث يكتب الطالب من 25 إلى 30 كلمة فى إطار الموضوع المطلوب مستخدما العناصر المعطاة فى السؤال، وسؤال رسالة بريد إلكترونى (إيميل)، ويقوم الطالب بالرد عليه بجمل كاملة وفق المطلوب فى السؤال، هذا فى كل مواد اللغة الثانية ما عدا اللغة الإنجليزية التى يكون السؤال فيها يتضمن نص قصير يتراوح عدد كلماته من 80 إلى 100 كلمة ويقوم الطالب بالإجابة على ما يطلب منه من خلال هذا النص.

وبالنسبة للمواد العلمية (الفيزياء - الكيمياء - الأحياء - الجيولوجيا وعلوم البيئة) فتشتمل على أسئلة الاختيار من متعدد 85%، والمقالية 15%، وكذلك بالنسبة للمواد الأدبية (التاريخ- الجغرافيا- علم النفس - الاجتماع- الفلسفة)، والرياضيات بفروعها المختلفة.

وفيما يخص المواد العلمية (الفيزياء- الكيمياء-الأحياء-الجيولوجيا وعلوم البيئة) فتشتمل على أسئلة الاختيار من متعدد 85%، والمقالية 15%، وكذلك بالنسبة للمواد الأدبية (التاريخ- الجغرافيا- علم النفس - الاجتماع- الفلسفة)، والرياضيات بفروعها المختلفة.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/ 2023، اعتبارا من 10 يونيو 2023.