بعد غد.. تعامد الشمس على معابد الكرنك وقصر قارون بالفيوم

جدة - نرمين السيد - تشهد محافظتا الأقصر والفيوم، بعد غد الأربعاء، ظاهرة فلكية، تؤكد عبقرية القدماء المصريين، فى العلوم الفلكية، حيث تشرق أشعة الشمس على المحور الرئيسى لمعابد الكرنك بالأقصر، وقدس أقداس معبد قصر قارون بالفيوم، تزامنا مع يوم الانقلاب الشتوى 21 ديسمبر، الذى يعد إيذانا ببدء فصل الشتاء فى نصف الكرة الشمالى.





وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، فى تصريح له اليوم الإثنين، إن المعهد بالتعاون مع الجهات المعنية بمحافظة الأقصر سينظم، غدا الثلاثاء، أمسية فلكية عن تعامد الشمس على المعابد المصرية، وكذلك فعاليات رصد لصفحة السماء باستخدام التليسكوبات الفلكية الصغيرة، بمكتبة مصر العامة فى الأقصر.

وأضاف أنه خلال الندوة وفعاليات الرصد سيقوم علماء وباحثون متخصصون من المعهد بشرح وتفسير حيثيات تلك الظاهرة للحضور، والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم.

وأشار إلى أن علماء المعهد سيقومون كذلك بتنظيم فعالية لرصد ظاهرة تعامد الشمس ببهو الأعمدة بمعابد الكرنك بالأقصر، بعد غد، حيث ستشرق على المحور الرئيسى لمعابد الكرنك بالأقصر، فى نحو الساعة السادسة و30 دقيقة صباحا، تحت إشراف وتنسيق وزارة السياحة والآثار وهيئة التنشيط السياحى بالأقصر.

يذكر أن الانقلاب الشتوى لعام 2022 سيحدث، بعد غد الأربعاء، فى حوالى الساعة 11:48 مساء بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، ويستمر نحو 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة، وفى هذا اليوم يميل القطب الجنوبى للأرض نحو الشمس، وتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدى عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.

وظاهرة تعامد وشروق أشعة الشمس على المعابد المصرية تؤكد دراية القدماء المصريين بالحركة الظاهرية للشمس حول الأرض، حيث كانوا يقومون بتشييد المعابد مواجهة للشمس لتسجيل ظاهرة فلكية أو حدث يسجل مولد الإله أو لتسجيل أحداث فلكية، كما فى معبد أبوسمبل الكبير بأسوان، والذى يسجل فيه التعامد بدء فصلى الزراعة والحصاد.

ومن المعروف عن القدماء المصريين اهتمامهم بالضوء وأهميته فى إتمام الشعائر والطقوس الدينية بالمعبد، ذلك المكان الذى اعتبر الحرم المقدس للإله المعبود، وكان شروق الشمس يرمز إلى يوم جديد وحياة جديدة، بينما يرمز الظلام إلى حياة السكون والخمول واللاحركة، ولذلك كان من الضرورى توفير أكبر قدر من الضوء فى ساحات المعبد المختلفة، خصوصا فى فصل الشتاء، حيث البرودة الشديدة وقصر ساعات النهار.​