التحالف الوطنى يطلق المرحلة 14 و15 لـ«ستر وعافية» بالأقصر (صور)

جدة - نرمين السيد - أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، اليوم، المرحلة الرابعة عشر والخامسة عشر من قوافل "ستر وعافية " لأهالى قرى الدير، القريا، النمسا وتوابعها بمركز إسنا بمحافظة الأقصر.





يشارك فى القوافل 15 كيانا، من كيانات التحالف الوطنى، وتستمر الفعاليات حتى الغد، لتقديم الخدمات لـ35 ألف مستفيد.

يأتى تنفيذ القوافل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وفقا لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتى تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية؛ لتخفيف العبء عنهم، وكذلك حدى الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوى الهمم، بالإضافة لحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوى الهمم والكشف المبكر عن سرطان الثدى.

تتضمن القافلة أيضا حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم وبطاطين ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة وغيرها من الأنشطة.

بجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادى المتمثل فى تمويل بعض المشروعات والمساعدة فى إقامة مشروعات أخرى.

شارك فى القافلة 15 كيانا من كيانات التحالف: مؤسسة صناع الخير للتنمية - مؤسسة أبوالعينين - مؤسسة راعى مصر - مؤسسة صناع الحياة مصر- مؤسسة عدالة ومساندة المرأة مؤسسة العرب المصرية - مؤسسة بهية - جمعية مصطفى محمود - جمعية رسالة - مؤسسة العربى لتنمية المجتمع - مؤسسة مصر الخير - الهيئة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية - جمعية الأورمان (بمشاركة أكثر من 2000 متطوع وموظف وتنفيذى)

كان التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى قد أطلق أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، والتى جاءت تحت شعار "ستر وعافية1 " بقرية أولاد عليوه بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، فيما انطلقت قافلة " ستر وعافية 2 " بمركز كفر شبين بمحافظة القليوبية، بينما استهدفت قافلة "ستر وعافية 3" أهالى قرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة.

وحلت قافلة "ستر وعافية 4 "بقرية القاشة التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ ووصلت قافلة "ستر وعافية 5"قرية كفر حجازى التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أما قافلة"ستر وعافية 6 " فخدمت أهالى قرى غزالة والحجايزة بمركز السنبالوين بمحافظة الدقهلية و القافلة السابعة وصلت ألهالينا بقرية الحضص التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية كما حلت القافلة الثامنة بقرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بينما القافلة التاسعة والعاشرة فتم تنفيذها بقرى الطوير ات ودندرة بمحافظة قنا أما القافلة الحادية عشر المرحلة الثانية عشر والثالثة عشر بقرى سلوا فكانت بقرية الضبعية بالإسماعيلية وأخيرا الرغامة البلد بأسوان.