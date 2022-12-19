«النينو واللانينا».. سر تغير شتاء مصر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك وسط توقعات بأن يكون الشتاء هذا العام قارس البرودة. وقال فهيم إن هذه الاضطرابات المناخية تعود فى الغالب إلى ظاهرتين مناخيتين وهما "النينو واللانينا"، وهما المسببتان لشكل تغير المناخ الحالى.

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