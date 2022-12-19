وزير الإسكان يعرض التجربة المصرية على نظيره الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالدكتور محمد زيارة، وزير الأشغال العامة والإسكان بدولة فلسطين، والوفد المرافق له، وبحضور مسؤولى الوزارة، لبحث التعاون المشترك، ونقل الخبرات المصرية للجانب الفلسطينى فى قطاع التشييد والبناء.





جاء ذلك على هامش مؤتمر الإسكان العربى السابع، الذى تستضيفه مصر، على هامش الدورة الـ39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، فى الفترة 18-20 ديسمبر 2022.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم عرض التجربة العمرانية المصرية، على الجانب الفلسطينى، وخصوصا فى مجال إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع الإسكان، بشكل عام، والقوانين والقواعد المنظمة، للعلاقة والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص، فى مجال التنمية العمرانية.

وأشار الجزار إلى أن الدولة المصرية أحرزت تقدما كبيراً فى مجال التعاون مع القطاع الخاص، فى تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، موضحاً أن الدولة تنفذ حالياً مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (67 مطورا) على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه، حصة الدولة منها 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم أيضا، استعراض أوجه التعاون مع الجانب الفلسطينى، فى مجال إصدار الكودات الخاصة بقطاع التشييد والبناء، من خلال تدريب الكوادر الفلسطينية بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، وهو أحد الجهات التابعة لوزارة الإسكان، والمعنية بإصدار الكودات.