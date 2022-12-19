مجلس الوزراء ينفى خصخصة المستشفيات الحكومية

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة المستشفيات الحكومية، تمهيداً لإلغاء العلاج المجانى للمواطنين.

وشددت الوزارة على أن المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة، مع استمرارها فى تقديم الخدمات العلاجية بالمجان لغير القادرين، وبرسوم رمزية للقادرين، فضلاً عن التوسع فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، واستمرار الدولة فى تحمل تكلفة علاج غير القادرين بالمنظومة، بهدف تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز.

وأشارت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص فى المجال الصحى تقتصر على بناء وتطوير المستشفيات الحكومية، وآليات تشغيلها وإدارتها، مع استمرار ملكيتها للدولة.

وناشد مجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات، لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفى حالة وجود أى استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكترونى للوزارة (mohp.gov.eg)، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).