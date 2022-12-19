تقرير مهم من «التموين» بشأن احتياطى القمح والزيت والأرز واللحوم

جدة - نرمين السيد - وأوضح التقرير السنوى الصادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، أن احتياطى القمح يكفى 4.8 شهر، موضحا أنه خلال العام الجارى، تم استيراد نحو 3.78 مليون طن قمح، منها 3.037 مليون طن، تم توريدها بالفعل.

ولفت إلى أنه جرى خلال العام الجارى، توريد نحو 3.79 مليون طن قمح محلى، واستخدام نحو 2.6 مليون طن قمح منه.

وذكر أن احتياطى الزيت يكفى 4.9 شهر، وتم خلال العام الحالى تدبير نحو 650 ألف طن، منها 270 ألف طن زيت خام محلى، و380 ألف طن زيت مستورد.

ونوه التقرير إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من الأرز التموينى يكفى 5.9 شهر، وحقق الأرز اكتفاًء ذاتيا بنسبة 100% خلال 2022.

وأورد أن احتياطى السكر التموينى يكفى 3 شهور، وسيبدأ موسم حصاد السكر فى منتصف يناير المقبل، وفيما يتعلق بالمكرونة أوضح التقرير أن الاحتياطى يكفى 6.9 شهر، وجرى خلال العام الحالى تدبير نحو 426.700 ألف طن مكرونة، ورد منها نحو 388.087 ألف طن بالفعل.

وأشار التقرير إلى أن احتياطى الدواجن يكفى 4.5 شهر، وجرى خلال العام الجارى التعاقد على استيراد نحو 11000 طن دواجن، ورود منها نحو 10233 طنا.

وفيما يتعلق باحتياطى اللحوم، أشار التقرير إلى أن احتياطى اللحوم الحية السوادنى يكفى 12 شهرا وخلال العام الحالى تم التعاقد على 3990 طن لحوم مجمدة، وردت الكمية والتعاقد على 90 ألف رأس ماشية ورد منها بالفعل نحو 29.398 ألف رأس.