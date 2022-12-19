بعد التتويج باللقب .. ميسى يرقص بكأس العالم وشيك الـ10 ملايين دولار احتفالا بالفوز.. فيديو وصور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 12:30 مساءً - احتفالات ضخمة لمنتخب الأرجنتين بعد فوزهم بكأس العام قادها النجم ليونيل ميسي، وشوهد أفضل لاعب البطولة وهو يرقص فوق طاولة فى غرف تغيير الملابس فى مقطع سجله سيرجيو أجويرو، حسبما نشر موقع "ديلي ميل"، وقاد اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا منتخب بلاده للمجد فى كأس العالم بعد نهائي مذهل حيث هزمت الأرجنتين فرنسا بركلات الترجيح.

نجوم الأرجنتين يحتفلون بالقفز في سلة المهملات نجوم الأرجنتين يحتفلون بالقفز في سلة المهملات

ميسي يتسلم الشيك ميسي يتسلم الشيك

واجتمع باقي أعضاء الفريق فى غرفة تغيير الملابس حول قائدهم واستمروا في الهتاف مع احتلال كأس العالم مركز اهتمام الجميع، بعد ذلك، وشارك نجم برشلونة السابق أثناء رقصه وهو يحمل شيكا بقيمة 10 ملايين دولار، منحت للأرجنتين بعد فوزها فى النهائي.

ميسي يحتفل مع فريقه بكأس العالم ميسي يحتفل مع فريقه بكأس العالم

ميسي يرقص بالشيك ميسي يرقص بالشيك

ميسي يرقص بغرفة تغير الملابس ميسي يرقص بغرفة تغير الملابس

ميسي يرقص بكأس العالم ميسي يرقص بكأس العالم

ساد الهدوء بينما كان ميسي يتسلم الشيك، لكن عندما تم تسليمه إلى الأرجنتين، استؤنفت هتاف الأبطال مرة أخرى، وبعد أن انتهى ميسي من الرقص على الطاولات، أصبحت الاحتفالات غير تقليدية بعض الشيء.

كانت مباراة نهائية رائعة في كأس العالم ، وقرر أحد أعضاء فريق الأرجنتين أنه لا توجد طريقة أفضل للاحتفال من القفز في سلة المهملات، مدعوماً بزملائهم كما لو كانوا يقومون بالقفزة الطويلة في الألعاب الأولمبية ، أطلق هذا العضو نفسه في سلة المهملات أولاً.

وعلي جانب آخر، نشرت أنتونيلا روكوزو، زوجة لاعب الكرة العالمى ميسي - فى وقت سابق - صوراً لاحتفالها وأبنائها مع نجم منتخب الأرجنتين بفوزه ببطولة كأس العالم، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، كما نشرت صورا لأبنائهما وهم يقبلون الكأس، وأخرى وهى تحضن الكأس، ولم يخل "البوست" من صورة تجمع العائلة بعد تتويج ميسي بلقب أفضل لاعب في كأس العالم 2022.

ابناء ميسي بعد فوز الارجنتين

وعلقت أنتونيلا على الصور، "أبطال العالم.. لا أعرف حتى كيف أبدأ.. يا له من فخر عظيم نشعر به تجاهك ميسي.. شكرًا لك على تعليمنا ألا نستسلم أبدًا، وعلينا أن نقاتل حتى النهاية.. لقد انتهيت أخيرًا من أن تكون بطلًا عالميًا، ونعلم ما عانيت منه لسنوات عديدة، وماذا كنت تريد تحقيقه.. لنذهب إلى الأرجنتين".

ابناء ميسي يقبلون الكأس

أنتونيلا روكوزو

يأتى هذا فيماالتقطت عدسات المصورين احتفالية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي داخل غرفة خلع الملابس عقب التتويج بلقب كأس العالم 2022، بعدما حقق التانجو فوزا مستحقا على حساب فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب "البيت" وسط حوض رفيع المستوى من المسؤولين في كافة أنحاء العالم، وشهدت احتفالية ليونيل ميسي مع زملائه الرقص على طاولة كبيرة التف حوله فيها اللاعبين تعبيرا عن الفوز بكأس العالم 2022.

زوجة ميسي تحتضن كأس العالم

ميسي برفقة زوجته

ميسي برفقة عائلته