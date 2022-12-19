القوي العاملة: تدريب الشباب على لحام المعادن بكفر الشيخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 12:29 مساءً - اختتمت فعاليات دورة لحام المعادن، بمركز التدريب المهني بفوه التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ.

واستمرت الدورة التدريبية لمدة 40 يوما، وتم إجراء اختبارات اجتياز التدريب، وتسليم شهادة التخرج، بعد أن وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، المديريات بالتدريب من أجل التشغيل وتوفير فرص عمل مناسبة تضمن حياة كريمة للشباب وراغبي العمل، ووضع آلية منضبطة لاستئناف العملية التدريبية بكل المراكز الثابتة والمتنقلة التابعة لها.

وقد انعقد الامتحان تحت إشراف عادل السباعي، مدرب القسم ، وفتحي علي عبد السلام مفتش منطقة عمل دسوق .

وقال الدكتور حازم علي حسن وكيل الوزارة مدير المديرية : إن المديرية حريصة علي تقديم كافة الخدمات التدريبية للمواطنين من خلال الوحدة المتنقلة بسيدي سالم ،ومركز التدريب المهني بفوه للارتقاء بالمهارات الفنية لأبناء المحافظة في إطار مبادرة "حياة كريمة".

وأشار مدير المديرية إلى أن مركز التدريب المهني بفوه مستمر في تقديم الدورات التدريبية لأبناء المحافظة في مختلف المهن التي يتطلبها سوق العمل لتطوير القدرات المهارية والفنية للشباب ، ويتم التدريب علي مهن الخياطة والتفصيل، ولحام المعادن والتبريد والتكييف ، فضلا عن دورات الحاسب الآلي واللغات، وبإشراف عادل حميدة العوضي مدير إدارة بحوث العمالة، والدكتور سعد صلاح باشا مدير مركز التدريب المهني بفوه.