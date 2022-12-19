مطران الكنيسة اللاتينية بمصر يهنئ الرهبان والراهبات بعيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - التقى المطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، الآباء الرهبان، والأخوات الراهبات، لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر النيابة الرسولية بالإسكندرية.





جاء ذلك بحضور المطران أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، والأب باتريك الكرملى، النائب الأسقفى للحياة المكرسة. بدأ اللقاء بالصلاة الافتتاحية، ثم قدم المطران نبذة تاريخية حول النيابة الرسولية بمصر. وأكد الأب المطران أن أرض مصر أرض يفوح منها عطر القداسة، حتى يومنا هذا، وذلك من خلال رسالة العديد من الرهبان والراهبات على مر التاريخ. وألقى المطران أنطوان توفيق كلمة حول "السينودس ودعوته لنا"، لعيش الشركة والمشاركة والرسالة معًا، أعقبها كلمة روحية من الأب باتريك الكرملى للحاضرين. واختتم اللقاء بتبادل التهانى، والتقاط الصور التذكارية.

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