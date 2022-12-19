التعليم العالى: إغلاق 358 كيانًا تعليميًا وهميًا فى 7 سنوات

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن لجان الضبطية القضائية منذ إنشائها عام 2015، نجحت فى ضبط ومُداهمة 358 كيانًا تعليميًا وهميًا بمختلف المحافظات المصرية حتى الآن، مشيرًا إلى صدور 189 قرارًا وزاريًا بإغلاق كيانات وهمية، فضلًا عن مُخاطبة المحافظات والجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.





وأشاد عاشور، بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

ومن جانبه، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة فى التصدى للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، ومطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وأشار رئيس قطاع التعليم، إلى أن هناك 176 معهدًا خاصًا على مستوى الجمهورية، و44 معهدًا حكوميًا، يمكن الاطلاع عليهم من خلال الموقع الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى وموقع المجلس الأعلى للجامعات.

ومن جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامى والمُتحدث الرسمى للوزارة، بأنه صدر قرار وزارى بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى المُختلفة، حيث ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعى لوزير التعليم العالى؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد نجحت هذه اللجنة فى رصد العديد من الكيانات الوهمية، وتوجيه ضربات مُتتالية؛ لتصدى لهذه الكيانات غير الشرعية.

وأكد المُتحدث الرسمى أن التنسيق الجيد بين وزارتى التعليم العالى والعدل، أسفر عن زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى؛ والذى مكّن من زيادة مُلاحقتها للكيانات الوهمية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف المُتحدث الرسميأ أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، يتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكترونى لوزارة التعليم العالى، وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للوزارة، والموقع الإلكترونى للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفى حالة الرغبة فى التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية للوزارة:

● موقع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى

http://mohesr.gov.eg

● حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع (فيسبوك)

https://www.facebook.com/MOHESREGYPT

● حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع (الانستجرام)

https://www.instagram.com/mohesregypt/

● حساب وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على موقع(تويتر)

https://twitter.com/Mohesregypt

● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالى

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02LjXmT6otMtyW7EXJA1D4p6tvhNfu2So2DE3QB9EzfAGrK5UsRRUTPcSYhvNtGqikl&id=100044185308658