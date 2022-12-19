تشكيل لجنة لمتابعة جودة العملية التعليمية فى الفيوم

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ اليوم الاثنين، مع أعضاء اللجنة الفنية، الخاصة بالمرور الميدانى على كافة المدارس الحكومية والخاصة والفنية، للوقوف على مدى انتظام وجودة العملية التعليمية.
وشدد المحافظ على ضرورة الارتقاء بالقطاع التعليمى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة تقديم خدمة تعليمية متطورة بمراحلها ونوعياتها المختلفة، مشيرا إلى ضرورة استمرار عمل اللجنة طوال العام الدراسى الحالى 2022/ 2023، على أن يتم إعداد تقرير أسبوعى بنتائج عمل اللجنة، ورصد كافة التحديات التى تواجه القطاع التعليمى بشكل دقيق وواقعى بمختلف التخصصات، ومعرفة الحالة الانشائية لكافة المدارس، والوقوف على مدى توافر عوامل السلامة والأمان للطلاب والمعلمين.
ووجه الأنصارى بضرورة تسجيل وتدوين كافة البيانات التى يتم رصدها إليكترونيا، لسهولة التواصل بين كافة أعضاء اللجنة والجهات المعنية بالمنظومة التعليمية، وذلك بهدف تذليل كافة المعوقات التى تعوق سير العمل، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالعملية التعليمية، مع توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب للتحصيل الدراسى والمعرفى، وتحفيزهم لتحقيق النجاح والتفوق، لافتا إلى أن المحافظة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للارتقاء بالقطاع التعليمى لخلق أجيال جديدة قادرة على التحقيق التنمية المجتمعية المنشودة.
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