السفير البريطانى: مصر أصبحت دولة رائدة بالمنطقة فى مكافحة التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع سفير بريطانيا بالقاهرة جاريث بايلى، ومدير مكتب أسواق الغاز والكهرباء البريطانى مارتن كيف، والوفد المرافق لهما؛ لبحث دعم وتعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وكذا زيادة فرص الاستثمار والتعرف على التجربة المصرية والإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء فى مجال خفض الانبعاثات.

وأشاد الوزير بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وبريطانيا فى العديد من جوانب التعاون المختلفة فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وبالتعاون المثمر والبناء مع عدد من الشركات البريطانية فى مشروعات القطاع على أرض مصر، معربا عن ترحيبه فى زيادة حجم هذا التعاون.

واستعرض الوزير الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها، مؤكدا على الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التى تؤهلها؛ لتكون واحدة من أكبر منتجى الطاقة المتجددة.

وأضاف شاكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضا باهتمام كبير باعتباره مصدرا واعدا للطاقة فى المستقبل القريب والبحث فى جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ فى الاعتبار التجارب الدولية فى هذا المجال.

ولفت إلى الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الإفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

من جانبه، أشاد الوفد البريطانى بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبيرة فى جميع المجالات، وأعرب عن سعادته لمواصلة تنمية الشراكة الخضراء مع مصر.

وأثنى على الإصلاحات التى نجحت مصر بصفة عامة فى تحقيقها وبالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء المصرى فى تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية.

وأكدوا عن رغبتهم فى زيادة حجم التعاون فى العديد من المجالات وخاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر حتى نصل إلى صفر انبعاثات.

كما أشادوا بما حققته مصر فى مجال مكافحة التغير المناخى حيث أصبحت دولة رائدة فى المنطقة مما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة، كما أكدوا على أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة فى مجالات الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة والبحوث والدراسات.