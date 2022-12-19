مهندس بالدقهلية يبتكر أجهزة تعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة (فيدوجراف)

عشق الشاب صاحب الـ 27 عاما مجال التكنولوجيا، ودفعه لابتكار أطرافًا صناعية تعويضية لمبتورى اليد، صناعة مصرية خالصة، وبأسعار أقل من نظيرتها المستوردة، لتقليل العبء المادى عليهم.
وقال إنه يعتمد فى صناعة الأطراف الصناعية على طابعة ثلاثية الأبعاد صنعها بيده، ونجح فى ابتكار كف كامل يتم التحكم فيه وتحريكه عن طريق الإشارات الخارجية.
وأضاف أن اليد عبارة عن جسم يضم فتحات لمرور الأوتار، ثم كف به 5 أصابع، وموتور لتعويض العضلة وتحريك الأطراف حسب السرعة المحددة، بالإضافة إلى قطعة بلوتوث للتحكم به عن طريق الهاتف، كما تضم اليد التعويضية قطعة تحكم "ميكرو كنترول" متصلة بدائرة كهربائية تتم عليها عملية البرمجة، وذلك ليستطع المستخدم التحكم فى حركة الكف عن طريق الموبايل، أو بالإشارات الخارجية.
وأوضح على أنه ابتكر أيضا أطرافا فردية، وهى عبارة عن "إصبع صناعى" مرن لتعويض الأصابع المبتورة، يتم تثبيتها مكان البتر والتحكم بها من خلال حركة اليد.
وأشار إلى أنه يستخدم خامات طباعة مرنة جدا، وبنفس لون البشرة، وتم الاستعانة بها من بعض مبتورى الأصابع، وتمكنوا من استخدامها كبديل لأطرافهم بشكل جيد.
لم تتوقف اختراعات الشاب ابن محافظة الدقهلية عند هذا الحد، بل ابتكر عصا خاصة للمكفوفين تنبههم بأى عائق يقابلهم أثناء سيرهم بها، عن طريق إحداث اهتزاز بسيط يشعر به المستخدم.
وأوضح على أن العصا تتكون من قطعة خاصة باستقبال الإشارة عن طريق الأشعة تحت الحمراء، ترسل إشارة وتنبيه بوجود عائق يشعر به الشخص المستخدم، وذلك على حسب المسافة المحددة.
ومن بين الاختراعات التى ابتكرها الشاب، روبوت متحرك متعدد الاستخدامات، يتميز بصغر حجمه التى من خلالها يمكن الدفع به فى الأماكن الضيقة، أو تركيب ذراع تحكم واستخدامه فى تفكيك العبوات الناسفة، والتحكم فيه عن بعد.
وأشار المخترع العشرينى إلى أن اختراعاته هدفها توفير التكلفة على ذوى الاحتياجات الخاصة، نظرا لاستخدامهم منتجات مستوردة عالية التكلفة، يمكن إنتاجها محليا بنفس الجودة والكفاءة، ولكن بأسعار أقل من النصف.
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