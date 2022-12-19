توجيهات مهمة من محافظ القاهرة بشأن الاستعداد لاحتفالات عيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات والتجميل فى محيط الكنائس، استعدادا لاحتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد.





وطالب محافظ القاهرة، برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة. كما شدد على رفع جميع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

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