الحكومة: 43.8% من المصريين يمتلكون كروتا بنكية

ويأتى الاستطلاع، الذى أجرى على عينة من المواطنين البالغين 18 سنة فأكثر - موزعة على جميع محافظات الجمهورية، فى إطار سعى الحكومة المصرية نحو بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصرى يتعامل رقميا فى كافة مناحى الحياة، والعمل على تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتحسين الخدمات الرقمية فى الجهات الحكومية؛ لتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وإيجاد حلول للقضايا التى تهم المجتمع، حيث يتناول الاستطلاع عددا من المؤشرات التى تقيس ذلك.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن الفئات العمرية من 50 عاما فأعلى هم أكثر الفئات امتلاكا للكروت البنكية مقارنة بالفئات العمرية الأقل، وأفاد الاستطلاع بأنه لم تختلف كثيرا نسبة امتلاك الكروت البنكية بين الذكور والإناث، حيث تبين من النتائج وجود فروق طفيفة بين الجنسين 40.8% للإناث، و46.7% للذكور.
وحول مدى علمهم بمنصة "مصر الرقمية"، أشارت النتائج إلى ارتفاع نسبة المصريين ممن هم على علم بالمنصة إلى 30.6% مقارنة بما كان عليه الحال فى نوفمبر 2021 حينما بلغت النسبة 24.4%، وعن مواجهتهم لأى صعوبة أثناء الحصول على الخدمات من خلال المنصة، أكدت الغالبية العظمى عدم مواجهتهم لأى مشاكل أثناء الحصول على الخدمة.
وبسؤال المواطنين عن بعض الخدمات والتطبيقات التى تتيحها الدولة عبر الإنترنت فى إطار خطتها نحو ميكنة جميع الخدمات الحكومية وبناء مصر الرقمية، كشفت النتائج أن 70.6% من المصريين المبحوثين بالعينة استخدموا على الأقل خدمة واحدة من الخدمات الحكومية التى تم السؤال عنها والمتاحة عبر الإنترنت و29.4% لم يستخدموا أيا من هذه الخدمات، وقد أبدى 76.6% منهم رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، و61.3% رأوا أن أسعار هذه الخدمات مناسبة.
وفى نفس الإطار؛ أشار 21.5 % من المصريين المبحوثين بالعينة أنهم قاموا بتحميل تطبيقات للدفع الإلكترونى على هواتفهم المحمولة، بينما 15.8% من المصريين أشاروا لقيامهم بتحميل تطبيقات للحصول على خدمات (سواء كانت خدمات طبية أو خدمات التسوق أو خدمات نقل الأفراد).
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