وزير الصحة يعلن الموافقة على اعتماد المعايير القومية والفنية المنظمة لعمليات نقل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 11:27 صباحاً - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، موافقة مجلس مراقبة عمليات الدم، على اعتماد المعايير القومية الفنية لعمليات نقل الدم، والتي من شأنها تنظيم وتوحيد آليات العمل، بمراكز وبنوك نقل الدم في جميع محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس مراقبة عمليات نقل الدم، الذي عقد برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار رئيس المجلس، حيث اطلع الوزير على مستجدات أعمال اللجان الفنية للمجلس، مؤكدا العمل على تذليل أي تحديات تواجه السير نحو تحقيق أهداف المجلس.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول دراسة آلية للتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتدريب العاملين ببنوك ومراكز الدم، على المعايير القومية الفنية المعتمدة، بدءًا

من التوعية بفوائد التبرع بالدم، والالتزام بالحفاظ على صحة وسلامة المتبرع، وصولا إلى ضمان سرية جميع بيانات ونتائج المتبرعين باعتبارها من أهم مسؤوليات مراكز عمليات الدم.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير ناقش ضوابط ومعايير تحديد تكلفة أكياس الدم بالقطاعين العام والخاص، بما لا يمثل وذلك وفقا لدراسات معيارية استرشادية، من شأنها حوكمة صرف أكياس الدم بأماكن تقديم الخدمة، بناءً على التكلفة الحقيقية ، مؤكدا ضرورة العمل على توفير أكياس الدم بجميع الفصائل، وفقًا لاستراتيجية تحقق التكامل وسدّ العجز بين مراكز وبنوك الدم، لضمان انتظام سير العمل بمنظومة نقل الدم في جميع المحافظات.

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير، اطلع على أرصدة الدم في المراكز التجميعية والتخزينية، ومعدلات استهلاك الدم بكافة الجهات، كما تابع مستجدات إنشاء قاعدة بيانات مركزية، تجمع كافة بنوك الدم المقدمة للخدمة، لمتابعة المخزون والمنصرف من الدم ومشتقاته، مؤكدًا أهمية حوكمة عمليات الدم في ضمان الاستخدام الأمثل.

حضر الاجتماع المهندس أيسم صلاح مستشار وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات، والدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والدكتورة نهاد محمد مدير عام خدمات نقل الدم القومية ومقرر المجلس، والدكتور محمود حسن مدير الإدارة العامة لشؤون الدم ومشتقاته بالوزارة، والدكتور محمد نوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بالوزارة، وممثلين عن وزارت (الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية ) وممثلين عن هيئات (الشراء الموحد، الرعاية الصحية، التأمين الصحي، الاعتماد والرقابة الصحية، خدمات نقل الدم، مراكز الدم الخاصة، جمعية الهلال الأحمر).