جدة - نرمين السيد - انطلق صباح اليوم، الإثنين، بالقاهرة المؤتمر العربى للأساليب الحديثة فى إدارة المستشفيات، فى نسخته الـ21 الذى تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية - المكتب الإقليمى لشرق المتوسط، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ووزارات الصحة بالدول العربية.





ويتناول مؤتمر هذا العام الذى يستمر لمدة يومين، تحديات التمويل وتحقيق الاستدامة المالية فى القطاع الصحى. تأتى أهمية المؤتمر، من التحديات التى تواجه تمويل النظم الصحية حاليًا، والتى تتمثل فى محدودية الاستثمار فى القطاع الصحى العربى والإفريقى وضعف كفاءته، فى الوقت الذى يشهد فيه العالم تطورات متسارعة فى التقنيات الطبية، فضلًا عن تزايد احتياجات المتلقين للخدمات الصحية. ويناقش المؤتمر أبرز وسائل تحقيق الاستدامة المالية للقطاع الصحى بما يضمن الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحى، كما يستعرض المؤتمر مجموعة من التجارب الدولية فى هذا المجال. يشارك ويحاضر فى المؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين فى المجالات ذات الاختصاص من دول مختلفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق المؤتمر العربى للأساليب الحديثة فى إدارة المستشفيات بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.