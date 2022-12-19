أرقام مهمة لحياة كريمة فى البحر الأحمر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - خدمات كثيرة تقدمها القوافل الصحية التابعة لمبادرة "حياة كريمة"، فى قرى ومراكز محافظة البحر الأحمر، لإجراء الكشف الطبى على المواطنين.



جدة - نرمين السيد - خدمات كثيرة تقدمها القوافل الصحية التابعة لمبادرة "حياة كريمة"، فى قرى ومراكز محافظة البحر الأحمر، لإجراء الكشف الطبى على المواطنين. ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف، أبرز جهود المبادرة، فى الفترة الأخيرة، داخل قرى ومراكز المحافظة.

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