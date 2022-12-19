القوى العاملة تنتهى من تدريب فتيات مطروح على مهنة الخياطة

جدة - نرمين السيد - اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، البرنامج التدريبى على مهنة التفصيل والحياكة لـ 29 متدربة بمركز التدريب المهنى، والتقييم النهائى للمتدربات، وتسليم شهادات للخريجات.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بتفعيل منظومة التدريب المهنى ورفع كفاءتها داخل المحافظات لتقديم افضل البرامج للشباب من الجنسين لتأهيلهم لسوق العمل.

وقال عاطف درويش، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح، فى تقريره الذى تلقته الوزارة اليوم، الإثنين، أنه تم الانتهاء من الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة للفترتين الصباحية والمسائية لـ29 متدربة، كما تم تسليم شهادات إتمام الدورة.

وأشاد بجودة المنتجات، التى قامت المتدربات بتصنيعها خلال فترة التدريب، مؤكداً على أن المديرية تواصل تنفيذ خطة "الوزارة" بشأن التدريب المهنى لتأهيل وإعداد الشباب لسوق العمل، داعياً الشباب إلى التوجه إلى المديرية للاستفادة من تلك الدورات المجانية.