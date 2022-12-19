حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 10:28 صباحاً - شهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، سقوط كتلة خرسانية، من سيارة نقل أعلي محور ٣٠ يونيو.

وكان المركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة اللواء هنري إبراهيم، تلقي بلاغا عن سقوط كتلة خرسانية كبيرة من سيارة نقل طريق مصر إسماعيلية الصحراوي طلعة محور 30 يونيو التابعة لمجلس مدينة ابو صوير.

تم إخطار عمليات مجلس ومدينة ابو صوير لدفع معدات الطوارئ لإخلاء الطريق من الحجر الكبير.

كما تم إخطار قسم شرطة ابو صوير لإرسال دورية تابعة لتأمين المكان، حيث وصل اللواء محمد عبد الرحمن من مديرية الأمن أول الواصلين، وأشرف على تأمين الطريق لحين وصول معدات وحدات تنمية محلية أبوصوير مع مدير الأزمات وتم إزاحة الحجر من قلب الطريق.