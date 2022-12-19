سلطات الطيران :إلغاء 30 رحلة بالون طائر بالأقصر بسبب ضعف الرؤية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 10:28 صباحاً - أوقفت سلطات الطيران بمطار البالون الطائر بغرب الأقصر، انطلاق 30 رحلة بالون وذلك بسبب انخفاض مستوى الرؤية إلى 4 كم .

وقال أحد العاملين بشركات البالون الطائر أن اختلافات الأرصاد الجوية بين موقع إقلاع البالون ومطار الأقصر أضاع فرصة حوالى 500 راكب من متعة طيران البالون موضحا أنه بعد طيران أكثر من ٣٠ رحلة بالون أوقف مطار الأقصر الطيران الرحلات مسبب لذلك بأن الرؤية ٤ كم ، فى حين أن الرؤية بموقع البالون أكثر من ٧ كم .

الجدير بالذكر بأن رحلات البالون الطائر من أمتع الرحلات التي تجذب السائح إلى الأقصر حيث يشاهد السائح من سماء الأقصر جميع المناطق الأثرية بالبر الغربي والشرقي.