”رئيس هيئة الرعاية الصحية و محافظ الإسماعيلية” يستقبلان الأمين العام لمجلس الضمان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 ديسمبر 2022 10:28 صباحاً - استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، الدكتور شبَّاب بن سعد الغامدي، الأمين العام لمجلس الضمان الصحي السعودي، يرافقه الدكتور فهد التميمي، المدير الطبي العام لشركة التعاونية للتأمين، والمهندس عدنان أبو شرار، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة نبض، والمهندس جمال عبدالناصر، رئيس مجلس إدارة شركة MetWay.

وشارك اللقاء، من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد البرعي، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية.

وأشاد الجانبان المصري والسعودي بالتاريخ الحافل بين البلدين الشقيقين وما تضمنه من تعاون مثمر في كافة المجالات، لا سيما في مجال الرعاية الصحية، وتبادل للخبرات في هذا المجال، معربين عن تطلعهم لمزيد من التعاون خلال الغترة القادمة.

وأعرب اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن سعادته لاستقبال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي السعودي، والوفد رفيع المستوى المرافق له، مستعرضًا النقلة النوعية والتطور الذي شهده قطاع الرعاية الصحية بالمحافظة بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، لافتًا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية، ومتمنيًا مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية بين البلدين، بما يحقق مزيدًا من التقدم والازدهار.

ورحب الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، بزيارة الأمين العام لمجلس الضمان الصحي السعودي، والوفد رفيع المستوى المرافق له، معربًا عن سعادته لتواجدهم لتبادل الخبرات والإطلاع على الإنجازات التي تحققت في قطاع الرعاية الصحية على أرض مصر، والاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يساهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في الوطن العربي كله.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل، هو هدية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمصريين، وأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وراء أي إنجاز يحدث على أرض مصر، ومنها إنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرًا إلى أن هذا المشروع أحدث طفرة في ملف الرعاية الصحية للمصريين، كما غيَّر واقعهم إلى حياة صحية أفضل وأكثر عدلًا وإنصافًا.

ودعا السبكي، إلى الاستفادة من فرص الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر بعدما أتاحته منظومة التأمين الصحي الشامل من فرص غير متناهية في الاستثمار بهذا المجال، وفي إطار توطيد علاقات الأخوة بين مصر والسعودية، وحرص البلدين على استمرارية النهوض بمنظومة الرعاية الصحية، والارتقاء بالعلاقات الاستثمارية والتنمية الاقتصادية بشكل يخدم مصلحة البلدين.

ولفت السبكي، إلى أن مصر تمتلك مقومات عديدة تؤهلها لأن تصبح رائدة القطاع الطبي في الوطن العربي والمنطقة، وتابع: أن تبادل الخبرات ما بين الجانبين المصري والسعودي سوف تشهد مزيد من التعاون في مجال الرعاية الصحية والضمان الصحي والاستثمار في مجال الرعاية الصحية خلال الفترة القادمة.

وأعقب ذلك، اصطحاب الأمين العام لمجلس الضمان الصحي السعودي والوفد المرافق له في جولة تفقدية داخل مجمع الإسماعيلية الطبي إحدى المنشآت الصحية التابعة لفرع هيئة الرعاية بالإسماعيلية، تضمنت شرح لسير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودور الهيئة في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين، واستحداث حزم الخدمات الطبية والعلاجية، والتجهيزات الطبية الهائلة وغيرالطبية للمنشآت الصحية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، والتسجيل والاعتماد للجودة، وتدريب وتأهيل القوى البشرية، واستقطاب الكوادر البشرية المتميزة بمختلف التخصصات الطبية والإدارية، ومنظومة رضاء المنتفعين، والخدمات والأجنحة الفندقية، وإدارة الأزمات والجوائح الصحية، والطفرة النوعية التي حدثت في قطاع الرعاية الصحية المصري تحت مظلة المنظومة الجديدة.

وأعقب ذلك، زيارة لمركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، شملت تفقد العيادات الخارجية والأقسام الداخلية وصالات الغسيل الكُلوي وغرف العمليات بنظام الكبسولة والطوارئ والرعايات المركزة والأشعة والمعمل والصيدلية بالمركز، كما استمع الوفد إلى آراء المرضى حول الخدمات الطبية المقدمة والتي جاءت إيجابية لكفاءة الأطقم الطبية والإدارية وغيرهم من العاملين بالمركز، ولتوافقها مع المقاييس والمعايير العالمية.

وأعقب ذلك، زيارة لمركز طب أسرة المعمل المشترك "العرايشية"، وتفقُد عيادات طب الأسرة والعيادات التخصصية بالمركز، والإطلاع على آليات العمل بالمركز والأنظمة الإلكترونية التي تستخدم في مجال الخدمات الصحية، ومنها التسجيل الطبي الإلكتروني للمنتفعين ونظام الإحالة الإلكترونية للمستويات الأعلى من الخدمة، وأوضح فيها الجانب المصري رحلة علاج المريض داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، والفحص الشامل، والمتابعة الطبية الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة، والتثقيف والتوعية الصحية، وطرق قياس رضاء المنتفعين داخل المنشآت الصحية لتحسين تجربة المرضى وتغطية الخدمات حسب احتياجاتهم "الرعاية الصحية المرتكزة حول المريض".

ومن جانبه، أشاد الدكتور شبَّاب بن سعد الغامدي، الأمين العام لمجلس الضمان الصحي السعودي، بما يقدمه التأمين الصحي الشامل في مصر، لحوكمة وتنظيم قطاع الرعاية الصحية، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية للمنتفعين، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في الرعاية الصحية المتكاملة بأعلى معايير الكفاءة والجودة، كما أشاد الغامدي بالمستوى الرفيع والخدمات النوعية التي تقدمها المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية مثمنًا مستوى الإنجازات التي تحققت والسمعة الرفيعة التي وصلت إليها الرعاية الصحية في مصر خلال الفترة القصيرة من بدء طريق الإصلاح الصحي الشامل بها.

وأشار الغامدي، إلى أن تطور الرعاية الصحية بمصر دليل واضح على امتلاك مصر إرادة سياسية حقيقية قادرة على تحقيق الإنجازات وتحقيق التنمية المنشودة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار الحرص على خلق قنوات تواصل فعالة مع الجانب المصري الشقيق للوقوف على أخر ما توصل إليه قطاع الرعاية الصحية والاستفادة وتبادل الخبرات في مجال الرعاية الصحية، وتابع: علاقاتنا مع مصر تاريخية ووصلت لمستوى متنام، ومؤكدًا أن التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل تجربة ملهمة ومليئة بالخبرات التي يمكن نقلها لكافة الدول العربية.

وتابع الغامدي: أن الرعاية الصحية في مصر تخطو خطوات واسعة في اتجاه التحول الرقمي وتطبيق أحدث نظم الرعاية الصحية المتكاملة، والذي يسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار في مجال الرعاية الصحية بها، كما توجه الغامدي والوفد المرافق له بالشكر والعرفان إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.

وشارك في الجولة التفقدية مع الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور شبَّاب بن سعد الغامدي الأمين العام لمجلس الضمان الصحي السعودي، والوفد المرافق له، إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالإسماعيلية، كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة لشئون الصيدلة وإدارة الدواء، والدكتور أحمد حماد، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور عادل تعيلب، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، والدكتور أحمد عاطف، المشرف العام على التعاون الدولي والعلاقات الخارجية، والدكتور عمرو عبدالنبي، مستشار رئيس الهيئة للشراكات وتنمية الأعمال.

كما شارك في الجولة التفقدية، الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور محمد نشأت، مدير إدارة الرعاية الثانوية بالهيئة والقائم بأعمال نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، والدكتور مؤمن القرقاري، نائب مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية والقائم بأعمال مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، والدكتور محمد عبدالعظيم، مدير مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك، والدكتورة منى منير، مدير إدارة الرعاية الأولية بالفرع، والدكتور محمد سراج الدين، مدير مركز طب أسرة المعمل المشترك العرايشية.

تجدر الإشارة، إلى أن محافظة الإسماعيلية هي ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، حيث تم إطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة بها في 16 فبراير 2021، فيما بدأ التشغيل الرسمي للمنظومة بالإسماعيلية في أول يوليو 2022.