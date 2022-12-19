الإعلان عن ألفى وظيفة جديدة للأئمة والعمال 31 يناير المقبل (التفاصيل)



جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الرئيس يدعم احتياجات الجهاز الإدارى للدولة من الموارد البشرية رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وخلال اللقاء وجه مختار جمعة، الشكر للجنة المشرفة على مسابقة الأئمة والعمال من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الأوقاف وعلى الجهد الكبير المبذول من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى مسابقة الأئمة والعمال، وعلى كل ما يقوم به فى كل المجالات، مقدرا الجهد العظيم المبذول من أجل إخراج هذا العمل على أكمل وجه.

وشدد على أهمية التدريب المستمر لأن الإمامة من الوظائف التى تتطلب تميزا كبيرا، ولهذا جرى اختيار الناجحين فى المسابقة على أسس عالية من الانضباط والشفافية والنزاهة والعدالة، ليحصل على الوظيفة الأحق والأجدر والأكفأ وهو المقصد والمبتغى.

وعن مسابقة الأئمة، أوضح وزير الأوقاف، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن جميع إجراءات مسابقة الأئمة انتهت، وستعلن النتيجة النهائية قبل الإعلان عن المسابقة الجديدة.

وفيما يتعلق بمسابقة العمال فجار الانتهاء من بعض الإجراءات الخاصة بتنقيح قوائم المتقدمين والتحقق من مؤهل المتقدم وعدم حصوله على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية المطلوبة وقت الإعلان، وذلك من خلال التنسيق مع الأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفور الانتهاء من ذلك سيتم الإعلان عن النتائج رسميا.



ومن ناحيته كشف الدكتور صالح الشيخ، أنه من المقرر الإعلان عن المسابقة الجديدة لتعيين ألف إمام وخطيب ومدرس، وألف عامل مسجد بوزارة الأوقاف نهاية يناير المقبل 2023م، مشيرا إلى أنه سيتم مراعاة البعد الجغرافى فى شروط خوض المسابقة وذلك بما يخدم سد العجز فى كل محافظة، وإلزام كل متقدم بالتقديم فى محافظته فقط المثبتة فى بطاقة الرقم القومى.

وجدد التأكيد على أن الجهاز يعلى من تطبيق معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص فى اختيار الأكفأ للحصول على الوظيفة العامة وذلك فى سبيله لرفع جودة الخدمات المقدمة من الجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتجه بقوة نحو تنفيذ أهداف خطة إصلاح الجهاز الإدارى، فى خلق جهاز إدارى كفء وفعال ومحوكم وتنموى ويعلى من رضاء المواطن.

وأضاف أن استراتيجية مكافحة الفساد 2013 - 2030 تهدف إلى تكوين جهاز إدارى كفء وفعال ويقدم خدمات متميزة لكل من المواطن والمستثمر.

جدير بالذكر أن الجهاز سبق وأعلن مسابقة الأئمة وعمال المساجد قبل فتح باب التقديم للمسابقة بـ 15 يوما حتى يتمكن الراغبون فى التقديم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقديم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية، خلال الفترة من 15 فبراير، حتى 2 مارس 2022، وبلغ عدد ساعات التقديم 384 ساعة، فى حين أن التقديم المعتاد باليد فى المسابقات المماثلة كان فى السابق يمتد لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام عمل و60 ساعة تقديم، وبلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة إمام وخطيب ومدرس 15 ألفا و988 متقدما، انطبقت عليهم شروط الترشيح لخوض الامتحان الإلكترونى فى 13 ألفا و96 متقدما، وحضر منهم الاختبار 9 آلاف و618 متقدما، وذلك فى المقابلات التى عقدت فى الفترة من 15 أغسطس حتى 3 سبتمبر الماضى.

بينما بلغ عدد المتقدمين لشغل وظيفة عامل مسجد 196 ألفا و694 متقدما، وانطبقت شروط خوض المسابقة على 40 ألفا و741 متقدما، وبلغ عدد الذين حضروا أعمال الامتحان فى الفترة من 15 أغسطس حتى 4 أكتوبر الماضى 21 ألفا و881 متقدما.

وفى ختام الاجتماع، أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كتاب الله (عز وجل) ودرع وزارة الأوقاف، إلى الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تقديرا للجهود الكبيرة التى بذلها الجهاز فى مسابقة تعيين ألف إمام وخطيب ومدرس وألف عامل بالوزارة.