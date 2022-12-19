شبورة كثيفة تغطى سماء القاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - وتعتبر الشبورة المائية من الظواهر الجوية التى تسيطر على الطقس فى مصر خلال فصل الشتاء.

ورصدت كاميرا دوت الخليج، الشبورة الكثيفة فى الصباح الباكر، ورغم ذلك لم تثنِ المواطنين عن الذهاب لأعمالهم.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر دافيء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح ـحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.